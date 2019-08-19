مكياج وفاء الكيلاني من حسابها على إنستقرام

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 أغسطس 2019 07:38 مساءً - تتميز الإعلامية وفاء الكيلاني بذوق مميز ورفيع سواء في اختيار الازياء التي تنوّع بها بين النمطَيْن الكلاسيكي والكاجوال، أو في أسلوبها في المكياج وتسريحات الشعر. وفي ما يتعلّق بالمكياج، تختار وفاء ألواناً تناسب بشرتها ولون شعرها وعينيها، وتجعلها تبدو جذابة بعيداً من المبالغة. كما تشارك وفاء جمهورها بأجمل صورها على حسابها الخاص على إنستقرام، والتي تُظهرها بمنتهى الحيوية والفرح.

في ما يأتي، سنسلّط الضوء على أجمل مكياج وفاء الكيلاني لتستوحي منها مكياجا يليق بالمناسبات.

مكياج زهري ناعم من وفاء الكيلاني





تحافظ وفاء الكيلاني على بشرتها من خلال الحرص على تنظيفها جيداً في الصباح والمساء. عند الصباح تغسل وجهها وتنظّف بشرتها من الإفرازات الليلية. عند المساء تزيل المكياج وتتأكد من أن بشرتها أصبحت نظيفة بالكامل قبل تطبيق كريم الليل.

الخطوة الأولى في مكياج وفاء هو البرايمر الذي يحضّر بشرتها جيداً لاستقبال مستحضرات التجميل ويسمح لها بالحصول على مكياج مشرق وثابت.

تميل وفاء الكيلاني إلى اختيار الألوان الترابية التي تزيد من دفء ملامحها، فهي تختار ظلال عيون باللون البني أو البرونزي، يناسب لون عينيها العسليتين ويزيد من سحرهما.

مكياج ناعم يناسب السهرات من وفاء الكيلاني



تختار وفاء الكيلاني كريم أساس بتركيبة ناعمة وخفيفة لتمنح بشرتها لونها جذاباً، وتضيف إليه لمسة من البلاش الزهري- الخشبي الذي يزيد من إشراقها إنما بأسلوب خفيّ.

الأيلاينر هو المستحضر الأبرز في مكياج وفاء الكيلاني إذ انه خطوة أساسية لابراز مكياج عينيها. تستخدم وفاء أيلاينر أسود سائلاً وترسمه بطريقة ناعمة في موازاة خط الرموش العليا.

لتزيد من سحر نظراتها، تستخدم وفاء قلم كحل أسود داخل العين وتشبعها جيداً.

مكياج لافت من وفاء الكيلاني



أما في ما يتعلّق بالماسكرا، فتختار وفاء تركيبة مكثفة للرموش لأن الرموش البارزة تزيد من سحر العيون. في المناسبات المهمة، تلجأ إلى الاستعانة برموش صناعية.

أحمر الشفاه بالنسبة إلى وفاء هو عنصر جاذبية في المكياج إنما ليس وسيلة للفت الأنظار. فهي من النادر جداً ما تختار ألواناً فاقعة أو صارخة، بل تميل إلى اختيار الألوان الهادئة والناعمة كالبيج والزهري والزهري- الخشبي.

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