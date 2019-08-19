أصول تطبيق المكياج اليومي الناعم للسمراء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 أغسطس 2019 07:38 مساءً - المكياج اليومي الناعم، يعتبرمن أساسيات الاناقة للسيدة مهما كان سنّها. فالمكياج اليومي غرضه ابراز ملامح الوجه وإخفاء التعب وتغطية شحوب البشرة واصفرارها، لجعلها تبدو صحية ومتوهجة. طبعا ليس المطلوب الافراط في تطبيق المكياج اليومي، والاكثار من الالوان. فمكياج السهرات والمناسبات لا يلائم يوميات المرأة. وتذكري أن اناقتك لا تكتمل من دون مكياج يومي ناعم.

لذلك نعرض لك اصول تطبيق المكياج اليومي الناعم، خطوة بخطوة:



استهلي مهمتك بـ تنظيف البشرة جيدا، باستخدام السائل المناسب لنوعها.

المكياج اليومي الناعم للسمراء



بعد الانتهاء من غسل البشرة وتجفيفها، طبّقي سائل الـ"Eau termale"، لتتأكدي من ان بشرتك باتت نظيفة بالعمق.

طبّقي الكريم المرطب الخاص بنوع بشرتك، اضافة الى الكريم الخاص بالعينين.

يجب إخفاء علامات التعب والشوائب. لذلك، طبّقي الكونسيلر أي خافي الهالات السوداء حول العينين وفي أي منطقة تعاني من البثور، إنما بكميات خفيفة.

من المفضل الاستغناء عن الفاونديشن في مكياج النهار الناعم وذلك للحصول على اطلالة طبيعية.

طبّقي القليل من البودرة باستخدام الفرشاة بدلا من الاسفنجة، وذلك تجنبا للحصول على طبقة سميكة من البودرة.

لاحظي الفرق الذي يحدثه المكياج اليومي الناعم



طبّقي ظلال العيون بلون البني الفاتح. استهلي عملية التطبيق من الزاوية الخارجية للعين باتجاه الداخل وباتباع الخط على العظمة التي تتوسط العين والحاجب. بعد ذلك طبقي ظلال العيون الزاهية، كالزهري الباستيل او البرتقالي الفاتح او البيج اللماع على الجفن العلوي المتحرك. يمكن ان تختاري لونا زاهيا يتناسب مع لون ملابسك.

طبّقي خطا رفيعا من الايلاينر البني أو الاسود على خط الرموش العلوي. اما إذا أردت تسليط الضوء على عينيك بشكل أكبر، فيمكنك مدّخط الايلاينر باتجاه الاعلى، شرطترك الخط رفيعاً.

طبّقي البلاشر على سحنة الوجه، بحركات خفيفة، اختاري درجة لونية غير مبالغ فيها، من الوردي او البرتقالي.

طبّقي الماسكرا التي تعزّز نظرتك وتعمل على تطويل رموشك او تكثيفها.

لوني شفتيك بأحمر شفاه باللون الزهري او البرتقالي او حتى النيود.

تجنبي الاكثار من الفاونديشن واختاري الدراجات اللونية التي تتناسب ولون بشرتك

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