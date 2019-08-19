منها زيت جوز الهند..طرق منزلية تساعد في التخلص من تسوس الأسنان

يواجه البعض مشكلة تسوس الأسنان، وللتغلب على ذلك هناك بعض الطرق المنزلية التي يمكن ان تحارب التسوس منها كما ذكرها موقع "Daily Medical".
مضغ اللبان الخالي من السكر
ان مضغ اللبان الخالي من السكر له دور في إعادة تمعدن أسطح الأسنان الخارجية أي مينا الأسنان، ويساعد ذلك في علاج البكتريا المسببة للتسوس.
الأغذية الغنية بفيتامين د
أشارت الدراسات إلى وجود علاقةٍ عكسية بين تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د مثل اللبن والحليب وظهور التسوس عند الأطفال، إذ إنّ فيتامين د يساعد على امتصاص الكالسيوم والفسفور من الأطعمة التي يتم تناولها. ومن الجدير بالذكر أنّ الحصول على فيتامين د لا يقتصر على تناول مشتقات الحليب إنّما يمكن الحصول عليه كذلك عن طريق التعرّض للشمس.
التقليل من تناول الأطعمة السكرية
فإن تناول الأطعمة السكرية يعد من أهم العوامل التي قد تتسبب في حدوث تسوس الأسنان، ولا بد من تقليل كمية السكر المتناولة التي يحصل عليها الجسم، وفي حال تناول الأطعمة السكرية فلا بد من تجنب تناولها طول اليوم وبشكل مستمر لأن ذلك لا يدع فرصة للأسنان لتعيد تمعدنها.
زيت السمسم وجوز الهند
استخدام زيت السمسم وجوز الهند يقلل التهابات اللثة والبكتريا في الفم.
مستخلص العرقسوس
يساعد مستخلص العرقسوس على قتل البكتريا المسببة لتسوس الأسنان.
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