ياسمين رئيس ترد على اتهامات تعاطيها المخدرات: "بشتريها من عندكم"

"أنا أصلي بشتريه من عندهم".. بتلك الكلمة قررت الفنانة، ياسمين رئيس، الرد على إحدى متابعيها التي اتهمتها بتعاطي المواد المُخدرة، لتقرر الفنانة الرد بشكل هادئ وساخر دون الدخول في مناوشات أو مُهاجمات.

حيث بدأ الأمر بنشر الفنانة صورة جديدة لها، بدت فيها بأحدث لوك لها، وهو تسريحة "الراستا" التي يتميز بها بعض الأفارقة، لتفاجأها إحدى متابعينها بتعليقها على الصورة، قائلة: "لسة بتشربي مخدرات ولا لا، الفلوس غيرتك أوي".

لترد الفنانة على الفور، قائلة: "أنا أصلي كنت بشتري من عندهم"، مُرفقة التعليق بـ"إيموشن ساخر".

وكانت تخطت صورة الفنانة الـ 23 ألف تسجيل إعجاب، حيث عبر العديد عن إعجابهم بإطلالتها الجديدة، وظهورها المميز.

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ياسمين رئيس بلوك جديد

وكانت الفنانة شاركت متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أحدث تسريحة لشعرها.

كانت ياسمين تسير وسط ما يشبه الغابة، أو الحدائق، وركزت التصوير "السيلفي"، على شعرها، الذي صففته على طريقة "الراستا" الأفريقية، وكان كله من الضفائر، مع عمل تسريحة "القططين" الشهيرة بالراستا.

وتفاعل جمهور ومتابعو ياسمين رئيس معها عبر الإعجابات والتعليقات، والذين شبههوها بالنجمة التركية "توبا"، حيث قال أحد متابعيها في تعليق: "بتقلد توبا التركية"، وقال آخر: "هي بتعمل زي توبا ليه".

وتحرص ياسمين رئيس على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصور ولقطات من حياتها اليومية، وأحدث صيحات الموضة والتسريحات التي تقوم بها، وتثير الجدل من حين لآخر بسبب جرأتها.