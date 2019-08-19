"شياطين الإنس".. حكايات فتيات أدمنّ المخدرات بسبب الرجال

روت فتيات قصص إدمانهن المخدرات، واختلفت تفاصيل كل قصة عن الأخرى، لكنهن اتفقن على نفس العنصر الذكوري الذي دفع كل واحدة منهن بطريقة مختلفة إلى دوامة التعاطي، "هن" رصد قصص الفتيات.

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