طريقة عمل الملوخية بطريقة البرنس

طاجن ملوخية البرنس، واحدا من أشهى الأطباق الرئيسية التي تتميز بمذاقها اللذيذ وقوامها المميز ورائحتها الشهية. وكان البرنس كشف عن طريقة إعداد الملوخية، خلال حلقة سابقة ببرنامج "الحكاية" مع عمرو أديب الفنانة رجاء الجداوي، تعرفي عليها لتحضيرها في المنزل. المكونات: 1/2 كجم ملوخية ثوم مهروس كزبرة ناشفة سمنة مرق لحم Advertisements طريقة التحضير: اغسلي أوراق الملوخية جيدًا، وجففيها من الماء. اخرطي الملوخية جيدًا، واحرصي على أن تكون متوسطة القوام. ضعي الشوربة على النار وأضيفي الملوخية، واتركيهما يغليان سويًا. شوحي الثوم والكزبرة في السمن حتى يصبح لونهما ذهبيًا. ضعي الملوخية المغلية مع "طشة الثوم" في الطاسة، ثم عودي لوضعهما بحلة الملوخية كما هو موضحا في المقطع السابق.

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