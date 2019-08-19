طريقة عمل الكانيلوني باللحم والمشروم

الكانيلوني بالمشروم واللحم من الأكلات المفضلة لدى الجميع، كبار أو صغار، وهو مفيد وصحي، يقدم لكِ موقع "هن" طريقة عمل أشهى كانيلوني باللحم والمشروم. مكونات الكانيلوني باللحم والمشروم 15 قطعة كريب لحم مفروم بصل زبدة ثوم ملح فلفل كوبين طماطم مبشورة ملعقتين صلصة طماطم بشاميل Advertisements جوزة الطيب ثوم بودرة بصل بودرة جبنة شيدر مبشورة جبنة موتزاريلا جبنة بارميزان طريقة تحضير الكانيلوني باللحم والمشروم شوحي اللحمة المفرومة في الزبدة ثم ضيفي إليها البصل والثوم. ضيفي البصل البودرة والثوم البودرة وقلبيهم جيدًا واتركيها قليلًا حتى تنضج ثم ضيفي الطماطم والصلصة وتبليها بالملح والفلفل وجوزة الطيب. ضيفي المشروم وقلبيه جيدًا ثم احشي الكريب بهذه الحشوة. ضعيه في "بايركس" ثم ضيفي البشاميل والجبنة وادخليه الفرن حتى تذوب الجبنة وقدميه ساخن.

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