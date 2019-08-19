طريقة عمل طاجن الحمام بالأرز المعمر

يعتبر طاجن الحمام بالرز المعمر من الأطعمة المفضلة لدى الكثيرون لذلك نقدم لك اليوم طريقة عمل طاجن الحمام بالرز المعمر على طريقة غادة التلي، مقدمة برنامج "زعفران وفانيلا" على سي بي سي سفرة. المكونات حمام مسلوق. 3 كوب أرز. 4 كوب لبن. كوب شوربة سلق الحمام. كوب كريمة. كوب قشطة طازجه. ملح. فلفل. رشه بهارات. Advertisements 4 ملعقة كبيرة سمنة. بقدونس. طريقة التحضير اخلطي ملعقتين من السمنة مع الارز ثم تبليه بالملح والفلفل والبهارات. سخني اللبن والكريمة والشوربة على النار ثم ضيفي ملعقتين من السمنة وقلبيهم حتى تذوب السمنة. ضعي الحمام المسلوق داخل برام الارز ثم ضيفي خليط اللبن بالكريمة. ادخليه الفرن حتى تمام النضج وزينيه بورق البقدونس.

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