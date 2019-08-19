الامارات | نهيان بن مبارك يحضر أفراح الخاطري والنعيمي

شكرا لقرائتكم خبر عن نهيان بن مبارك يحضر أفراح الخاطري والنعيمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ علي مفتاح عبيد الخاطري، بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة حمد محمد المطوّع النعيمي.

كما حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة الظاهر في مدينة العين، عدد من الشيوخ، ووجهاء القبائل، والمسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة، ولفيف من الأهل وأصدقاء العريس.

وتخللت الحفل فقرات تراثية احتفالاً بالمناسبة.