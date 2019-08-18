أجمل اطلالات النجمة ديمة قندلفت باللون الابيض

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أغسطس 2019 02:59 مساءً - استطاعت الممثلة ديمة قندلفت أن تبرز سحرها الخاص وأناقتها الملفتة مع كل إطلالة. وتحمل اطلالاتها دائماً جمالاً ومضموناً من نوع خاص. وتنتقي قندلفت أدوارها بعناية فائقة، ولا شكّ أنها ستترك بصمتها المميزة والملفتة، بعد تأكيد خبر مشاركتها في الجزء الرابع من مسلسل الهيبة ، كما تركتها في عالم الموضة من خلال تركيزها على التصاميم ذات اللون الأبيض، اذ على ما يبدو انها من محبات هذا اللون وتثابر بشكل دائم على ارتدائه. فما سر تعلقها به؟

تابعي أجمل اطلالات ديما قندلفت باللون الابيض، واختاري الستايل المناسب لك.

ديمة قندلفت

ديمة قندلفت تعشق اللون الأبيض



لعل أكثر ما يميز ديمة قندلفت هو سمرتها الجميلة، فهي تتمتع بجاذبية لا مثيل لها، ومن المتعارف عليه أن اللون الأبيض هو أكثر الألوان التي تليق بالسمروات، فلهذا السبب نراها مواظبة عليه بشكل كبير، لأنه يليق بها ويظهرها بشكل حيوي ومشرق فضلاً عن ذلك، يمنحها هذا اللون طاقة ايجابية ومميزة لكل من ترتديها ويظهرها مليئة بالحيوية في مختلف الأوقات.

هذا ولاحظنا تأثر ديمة بفساتين بهذا اللون خصوصصاً الفساتين المصنوعة من الدانتيل ذات التصميم الأنيق واللمسات الناعمة.

ديمة قندلفت



ارتدي هذا اللون بأسلوب ديمة قندلفت

يمكنك أنت ايضاً أن تتألقي باللون الابيض على طريقة ديمة قندلفت من خلال النصائح التالية :

- ركزي في فساتينك على قماش الدانتيل، فهذا القماش هو المفضل لدى ديمة قندلفت.

- اعتمدي في اطلالاتك العصرية على التي-شرت الأبيض مع الدنيم.

- يمكنك أن تختاري الفساتين البيضاء بنقشات متنوعة وعديدة، شرط أن يظهر جزء كبير من اللون الأبيض.

- اعتمدي مع اللون الأبيض مكياجاً ناعماً وهادئاً ذات أسلوب أنثوي جميل.

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