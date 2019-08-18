فساتين سهرة على طريقة شذى سبت

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أغسطس 2019 02:59 مساءً - للفنانات الخليجيات ستايل خاص يميزهنّ في اطلالاتهنّ . الفنانة شذى سبت من بين الفنانات اللواتي يتسمن بأناقتهن الرائعة، فهي تجيد اختيار ملابسها المختلفة. فظهرت بـ عبايات خليجية مطرزة غاية في الأناقة والجمال، وهذ لم يمنعها مطلقا من التألق بفساتين قصيرة وبسيطة، هذا إلى جانب طلاتها الكاجوال المختلفة.

شذى سبت



الفنانة شيلاء سبت تعتمد دائما التنوع في أزيائها وعلى الرغم من التنوع الذي يمكن لأي شخص أن يلاحظه، إلا أنها تظهر بكامل أناقتها وجاذبيتها في كل لوك سواء كان جمبسوت أو فستان ماكسي أو حتى عباية مميزة.

مؤخراَ، ظهرت الفنانة شذى سبت بعدة أزياء مميزة تجمع بين الطابعين الشعبي والعصري، من خلال فساتين سهرة

مصمَّمة بدقة، وعبر اختيارها الموديلات وألوانها التي تتناسب مع لون بشرتها، والتي يمكنها أن تلهمك أفكارًا لمختلف المناسبات.

شاهدي أجمل فساتين السهرة على طريقة شيماء سبت .

شذى سبت



تفاصيل فساتين سهرة شذى سبت

تزينت الفنانة شذى سبت بفستان مصمَّم بدقة بدا في الجهة اليسرى كفستان أبيض حديث بأكمامه المرفوعة وتصميمه الضيق الذي اتَّسَعَ من الأسفل بكشكشة، ومن الجهة اليمنى صُمِّمَ باللون الأصفر الذي يزينه الذهبي بطابع قديم، وربط بينهما حزام ذهبي ضخم، وتألقت بفستان أزرق ضيق بوشاح وحزام يزيِّن خصرها، وبنقشات فضية أشبه بالنقشات القديمة، ولفستان أكثر عراقة ارتدت فستانًا أحمر بقماش أكثر شعبيةً بتصميم منفوش، كما أطلَّت بفستان فوشيا بتصميم شعبي يزينه حزام ذهبي من المنتصف، ووشاح أشبه بالذيل الذي ميَّز الفستان، وظهرت بفستان أبيض من المنتصف وأحمر من الأطراف بتصميم واسع، تزيِّنه اللمعة الذهبية من الحزام والأطراف ليبدو في غاية الأناقة، وفي إطلالة أخيرة تزينت بفستان أسود بكشكشة من الأسفل، يزينه اللون الذهبي لتصميم أكثر تميزًا.

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