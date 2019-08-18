نجمات عربيات وعالميات تجمعهنّ دار أزياء عالمية من تكون؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أغسطس 2019 02:59 مساءً - الموضة أصبحت عالمية ولا سيّما في السنوات الأخيرة بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبحنا نرى جميع النساء ترتدين الأزياء نفسها من دور الأزياء العالمية نفسها، إن كان في الوطن العربي أو في العالم، ومؤخرًا لاحظنا أنّ كثيرات من النجمات العالميات والعربيات على حد سواء عشقن أزياء دار “فيرساتشي” Versace واعتمدنها في مختلف المناسبات الكاجوال بأسلوب شبابي عصري، والمناسبات الرسمية بأسلوب أنيق وفاخر، وإليكِ بعض أبرز اطلالات النجمات في أزياء فيرساتشي.



كايلي جينر في اطلالة صيفية من فيرساتشي

كايلي جينير في لوك شبابي معرق من فيرساتشي





كايلي جينر Kylie Jenner توجهت إلى إيطاليا للاحتفال بعيد ميلادها برفقة عائلتها، وقد شاهدناها هنالك في عدد من الاطلالات الصيفية المميزة، ومنها هذه الاطلالة التي اختارت فيها لوك من “فيرساتشي” Versace كان عبارة عن تنورة بليسيه معرقة وصل طولها أسفل حد الركبة، نسقت معها توب قصيرة معرقة أيضًا بالرسومات نفسها، وأكملت اللوك بصندل ذهبي من دون كعب وحقيبة كتف صغيرة.





ياسمين صبري أنيقة في فستان من فيرساتشي

ياسمين صبري متألقة في فستان من فيرساتشي





ياسمين صبري من النجمات العربيات اللواتي اعتمدن أزياء دار فيرساتشي Versace بطريقة أنيقة وعصرية في آنٍ واحد، حيث إنها اختارت فستان ميدي بقصة ضيقة باللونين الأسود والأبيض، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ أسود، وحقيبة كتف أنيقة من الجلد اللامع.





تايلور سويفت في لوك شبابي من فيرساتشي

تايلور سويفت في اطلالة معرقة وملونة من فيرساتشي





تايلور سويفت Taylor Swift تألقت مؤخرًا بحفل “تين تشوير أورد” Teen Choice Awards باطلالة شبابية لافتة، اختارت فيها تايور من “فيرساتشي” Versace معرقًا بألوان صيفية منعشة، مؤلفًا من جاكيت بليزر من تحته قميص حريري، ومعهما شورت قصير ونسقت مع اللوك صندلًا بكعب عالٍ باللون البرتقالي.





ميريام فارس في لوك شبابي من فيرساتشي

ميريام فارس في توب قصيرة من فيرساتشي





ميريام فارس المعروفة باطلالاتها العصرية، اعتمدت لوك شبابيًّا مؤخرًا، اختارت فيه توب قصيرة باللونين الأسود والأبيض من “فيرساتشي” Versace، نسقت معها بنطلون جينز بخصر عالٍ باللون الأزرق، وعقدًا من اللؤلؤ الأسود، وأقراطًا كبيرة.



شاهدي النجمات العربيات والعالميات في أزياء من فيرساتشي Versace واختاري الاطلالة الأجمل برأيكِ.