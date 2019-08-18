اللون الأبيض حاضر في مجموعات أزياء ما قبل خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أغسطس 2019 02:59 مساءً - إطلالة باللون الأبيض، هي أفضل وسيلة للتألق بشكل رائع في الصيف وستظهرك بشكل جديد وحيوي. يبرز اللون الابيض بشكل دقيق جماله في عالم الموضة، ويمكنك تنسيق ملابسك باللون الابيض بشكل عصري. ستظهرين بشكل مختلف ورائع في حال قررتي ارتداء اللون الأبيض من رأسك حتى قدميكِ.



أثبت الأبيض أن لا منافس له هذا العام، فاللون الذي هيمن بشكل كبير على عروض الأزياء الجاهزة والكوتور في مختلف المواسم، ها هو يسجل حضور لافت في المجموعات التحضيرية لأزياء ما قبل خريف 2019.

موضة اللون الابيض





- هذا الشتاء أنتِ بحاجة إلى معطف أبيض طويل يصل للكاحل والذي يمكنك تنسيقه في الصباح مع البدلات الرسمية وفي المساء مع فستان أحمر قصير لسهرات العام الجديد، أنتقيه بقصة فضفاضة حول الخصر مثل تصميم ماركة Brock Collection لتخفي بروز البطن.



- برزت هذا الموسم صيحة اعتماد الأبيض في كامل الطلة، أستوحي من لوك عارضة Adam Lippes ونسقي الكنزة الصوف القصيرة مع تنورة Midi وبوط أبيض طويل لإطلالة محتشمة وقوام ممشوق.

موضة اللون الابيض





- لا يمكن الحديث عن صيحة الأبيض دون رصد موضة السترات والمعاطف البيضاء التي باتت تنافس الألوان الكلاسيكية المتمثلة في الأسود والجملي، طالعي مختاراتنا لكِ من مجموعات دار جيفنشي Givenchy وماركة Joseph والتي يمكنك إعتمادها في مختلف الأوقات لاسيما في طلعات المساء، ألجئي إلى الموديلات التي تصل إلى منتصف الفخذ بالكاد اذا كنتِ قصيرة القامة.

موضة اللون الابيض



- لا خلاف على أن الأكسسوارات السوداء هى الأنسب لتزيين إطلالتك البيضاء، ولكن جربي إعتماد حقيبة وبوط باللون البرغندي على غرار عارضة Dsquared2 أو أتجهي إلى الحقائب المصممة بألوان النيون الصارخة من وحي الإطلالة الموقعة من Derek Lam 10 Crosby.

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