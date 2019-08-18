عبايات مناسبة للسعوديات بأسلوب الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أغسطس 2019 02:59 مساءً - تحرص الكثير من السعوديات على الظهور بـ عبايات مميزة وأنيقة، سواء خلال ساعات الصباح في العمل أو في التجمعات النسوية والعائلية. وغالبية السعوديات على علم بكل ما يخص الموضة العالمية حتى عند اختيار العباية المناسبة. كما أن الكثيرات يحرصن على اقتناء أحدث التصاميم التي تناسب الأزياء السعودية مما تنتجه بيوت الأزياء والمصممين العالميين.

عبايات على طريقة الفاشينيستا السعوديات



هناك عدد عدد من الفاشينيستا السعوديات اللواتي أصبحن مصدر إلهام للسعوديات المحجبات، خاصة أنهن يمزجن في إطلالاتهن ما بين الاحتشام والعصرية، نذكر منهن الفاشينيستا السعودية نيا عمرون.

انتقلت نيا عمرون من لندن إلى الرياض، وكسرت الاعتقادات بعباءاتها الجميلة والملونة؛ حيث قالت في أحد حواراتها: "إن أكثر اعتقاد خاطئ عن الرياض هو أن النساء لا يستطعن الخروج من المنزل، ولا يمكنهن ارتداء أي لون ما عدا الأسود، وأن مدينة الرياض لديها طرازها الخاص، وأَصِفُهُ شخصيًّا بأنه أنيق، فأينما ذهبتَ وجدتُ شخصًا يرتدي ملابس أنيقة من أجل مناسبة ما".

عبايات على طريقة الفاشينيستا السعوديات

عبايات على طريقة الفاشينيستا السعودية نيا عمرون

ارتدتْ نيا عباية أنيقة ومميزة صُمِّمَتْ باللون الرمادي بتطريزات بيضاء وقماش زهري في أطراف الأكمام والمنتصف، وأطلَّت بعباءة كحلية مَحِيكَة بزينة في الأكمام بتدرجات اللون الأزرق وعدة خيوط سوداء، وتزينت بعباية بنفسجية مزينة من الأكمام بقماش مفرغ بالزهور لإطلالة بسيطة وأنيقة.

ولعباسة أكثر نعومة، ظهرت بعباية بيج مزينة بفصوص، وعباءة زهرية اللون بنقشات خفيفة، وارتدتْ عباية بيضاء مخطَّطة بالأزرق، وأطلَّت بعباية بدرجة برتقالية مع حجاب بني لكسر اللون، وتجمَّلَتْ بعباية زرقاء بمطاط من الخصر، تزيِّنها قطعة قماش، وعباية زهرية بشراشيب من الأطراف.

عبايات على طريقة الفاشينيستا السعوديات



كما تألقت بعباية بيضاء بخطوط سوداء، واختارتْ عباية سوداء واسعة مزينة من الأطراف بزهور ناعمة وأنيقة، وعباية رمادية ناعمة، وأخرى رياضية بخطوط بيضاء من الأكمام.

Advertisements

تابعي أيضاً:

موديلات بدلات موضة 2019 بأسلوب الفاشينيستا المحجبات

كيف ترتدين الجينز الواسع كالفاشينيستات المحجبات؟

أجدد عبايات الفاشينيستات تناسب كل الأذواق من المدونات المحجبات