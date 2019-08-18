طريقة عمل سمك بربوني مقلي

السمك البربوني الصغير يتميز كونه فاكهة السمك، الذي يوضع على سفرة السي فوود، ويصبح طبق التسالي المفضل، يؤكل على مهل وباستمتاع مثل الكابوريا، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل السمك البربوني المقلي. المكونات 2 كيلو سمك بربوني. 2 كوب دقيق. ملعقة كبيرة كمون. ملعقة و1/2 صغيرة ثوم بودرة. بودرة فلفل حار (اختياري). 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون. ملح وفلفل أسود. Advertisements زيت. طريقة التحضير يخلط الكمون والثوم البودرة والفلفل الحار وعصير الليمون والملح والفلفل الأسود، في وعاء ويقلب جيدًا. يتبل السمك بالخليط السابق، من الداخل والخارج. يوضع السمك بالتتبيلة في الثلاجة لمدة ساعة. يغمر السمك في الدقيق، حتى يغطى تماما. يقلى السمك في زيت غزير ساخن. يقدم السمك مع الأرز صيادية، والسلطة.

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