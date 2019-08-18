تعد الجبن القريش من أنواع الجبن الخفيفة والمناسبة للرجيم لاحتوائها علي نسبة بسيطة من الدهون، ما يجعلها صحية أكثر لذلك يقدم لكي موقع "هن" طريقة عمل سلطة الجبنة القريش الدايت. المقادير ربع كيلو من الجبن القريش. كوب من الفلفل الألوان مقطع قطع صغيرة. معلقتان كبيرتان من الشبت المفروم. نصف كوب من الزيتون مقطع أجزاء صغيرة. ربع كوب من زيت الزيتون البكر. يقدم مع خبز وشرائح من الخيار والجزر وفلفل. Advertisements طريقة التحضير نضع الجبن القريش في بولة صغيرة، ونهرسها جيدا ثم نضيف اليها باقي المكونات. يمكن إضافة الخيار اليها أو زيادة الخضرة.

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