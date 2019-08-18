فحوصات دم هامة للنساء.. الكوليسترول والسكري أبرزها

الاهتمام بصحة الإنسان أمر مهم له حتى لا يصيبه أي مكروه خلال مشوار حياته، وهناك فحوصات دم هامة للنساء بشكل خاص، تجعلهن يتمكنَّ من وقاية أنفسهن من الأمراض، أو السيطرة على بعضها في مراحل مبكرة.

ويقدم لكِ موقع "هن"، أهم الفحوصات التي يجب أن تجرينها بشكل دوري.

تحليل فيتامين د

فحص نسبة "فيتامين د" في الدم وأخذ جرعة مناسبة، موصى بها من الطبيب، حيث يتركز فيتامين د في منتجات الألبان خالية الدسم، وأشعة الشمس، وهو ضروري حيث أنه يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم.

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فحص الهيموجلوبين

فحص نسبة الحديد في الدم (الهيموجلوبين)، وتناول غذاء صحى لزيادة نسبة الحديد في الدم.

تحليل الكوليسترول

يتحقق هذا الاختبار من مستويات نوعين من الكوليسترول، الجيد والضار، وعندما تقوم المرأة بفحص لوحة الدهون (قياس نسبة الدهون في الدم) أو فحص الكوليسترول بالدم، فإنها تعرف نسبة البروتين الضار لتبدأ في تعديل النمط الغذائي الخاص بها حتى لا تصاب بمشكلات صحية خطيرة، ويتطلب اختبار لوحة الدهون الصيام لمدة 8 ساعات قبل إجرائه.

فحص السكري

فحص السكر يجري بشكل مشابه لبقية أنواع فحوص الدم الروتينية، ويتم إجراء الفحص في الصباح، بعد مرور 8 ساعات على الأقل من تناول آخر وجبة، وهو يوضح ما إذا كانت السيدة مصابة بالسرطان أم لا، مما يساعد على الوقاية من مضاعفاته.

فحص الغدة الدرقية

يتم فحص الغدة الدرقية للتأكد من مستوى نشاطها وقيامها بوظائفها.