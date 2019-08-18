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طريقة عمل شيش السمك

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شيش السمك يعد من أشهى وألذ الأكلات على الإطلاق، كما أنه صحي ومفيد لكِ ولأسرتك.

ويقدم لكِ موقع "هن" طريقة سهلة وبسيطة لإعداد شيش السمك في المنزل.

سمك فيليه.

عصير ليمون.

كمون.

بصل.

ثوم.

ملح.

زيت زيتون.

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فلفل.

شطة.

مشروم .

فلفل ألوان.

طماطم.

طريقة تحضير شيش السمك

افرمي الثوم مع الكمون والكركم والشطة وزيت الزيتون والليمون والملح والفلفل.

تبِّلي قطع السمك مع المشروم بالتتبيلة المعدة مسبقًا مع قطع بصل والفلفل الألوان. 

ضعي السمك مع الخضروات بالتبادل مع بعضهم البعض في سيخ، أو خِلَّة خشبية طويلة.

ضعيها على شواية ساخنة حتى تنضج ثم قدميها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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