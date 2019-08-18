الامارات | «صحة وسياحة» تواصل التوعية بالسلوكيات الغذائية السليمة

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة وسياحة» تواصل التوعية بالسلوكيات الغذائية السليمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل للأسبوع الثاني على التوالي فعاليات حملة «صحة وسياحة 2019»، التي أطلقتها إدارة التثقيف الصحي التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وجمعية الشارقة التعاونية، في الأول من الشهر الجاري، في عدد من المواقع السياحية والترفيهية والمراكز التجارية في الإمارة.

وتهدف الحملة - التي تعدّ أول حملة إلكترونية تجمع بين التوعية الصحية والترويج السياحي - إلى توعية أفراد المجتمع بتناول ما لا يقل على 400 غرام من الفواكه والخضراوات يومياً، للتقليل من مخاطر حدوث مشكلات صحية كأمراض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان، من خلال التعاون والمشاركة المجتمعية بين مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية، إضافة إلى الترويج عن المواقع السياحية في الإمارة وضواحيها، وتعريف الزوار والسياح بالأنماط الصحية التي يمكن تطبيقها خلال جولاتهم السياحية.

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وشهدت الفعاليات التي أقامتها الحملة، خلال الأسبوع الأول، إطلاق مسابقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بإدارة التثقيف الصحي، فضلاً عن نشر مواد فيلمية للتوعية بأهمية تناول الخضراوات والفواكه.

ونظمت إدارة التثقيف الصحي ورشة عمل بعنوان «عجلة الألوان»، استهدفت توعية الأطفال في مركز الطفل بالبطائح وحلوان، إلى جانب توزيع مطبوعات توعية في كل من ممشى القراين وواسط.

وتستمر فعاليات وبرامج حملة صحية وسياحة 2019 حتى نهاية أغسطس الجاري، متضمنة فعاليات مبتكرة تستهدف مختلف الأعمار والجنسيات، من خلال تنظيم ورش عمل توعية في مناطق عدة، إلى جانب التواصل المباشر مع زوار الإمارة في عدد من المواقع السياحية، لتوعويتهم بممارسة العادات الغذائية الصحية خلال إجازتهم، كما تستمر مسابقات الحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر الوسم5aday #5_في_اليوم التي ستشهد العديد من الجوائز والهدايا.