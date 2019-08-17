أفضل فاونديشن للبشرة الدهنية ونصائح مهمة عند وضعه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أغسطس 2019 10:38 مساءً - البشرة الصحية والخالية من الزيوت تعد من أهمّ مقومات الجمال، لذا تبحث النساء عن أفضل فاونديشن للبشرة الدهنية، خاصة أولائك اللّواتي يعانين من البشرة الدهنية، لذا نقدّم لكِ ثلاثة من أفضل فاونديشن للبشرة الدهنية.

أفضل فاونديشن للبشرة الجافة



تعمل هذه المنتجات على إخفاء عيوب البشرة وزيوتها، فتجعلها تبدو مخملية تماما كبشرة الأطفال.



Hourglass Immaculate Liquid Powder Foundation

أفضل فاونديشن للبشرة الدهنية

لمن تفضّل تركيبة البودرة يأتي كريم أساس هورغلاس ليقدّم إليها البودرة القابلة للامتداد. عندما يُطبّق على البشرة يكون هذا المستحضر سائلاً ثم ما يلبث أن يصبح كالبودرة الناعمة على البشرة. يساعد في تعديل مستوى الزيت في البشرة دون أن يؤدي إلى جفافها.

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أفضل أنواع الفاونديشن لتغطية مثالية للبشرة



CLINIQUE Acne Solutions Liquid Makeup

أفضل فاونديشن للبشرة الدهنية

يحتوي هذا الفاونديشن من CLINIQUE على حمض الساليسيليك الذي يعمل على امتصاص الزيوت الزائدة على البشرة، إضافة الى حمض الهيالورونيك وحمض الصوديوم اللذين يعملان على تثبيت الماء في الجلد من دون أن يسببا في انسداد المسام، والحصول على مكياج أكثر سلاسة وثباتاً.

أفضل 7 أنواع فاونديشن كوشين



MAC Studio Waterweight SPF 30 Foundation in NC15

أفضل فاونديشن للبشرة الدهنية

فاونديشن من مكياج ماك يزوّدكِ بسحنة خالية من العيوب بفضل تركيبته الغنية بالسوائل واحتوائه على جل سيروم يساهم في جعل مكياجكِ يدوم طويلاً. كما أنّ مؤشر الحماية من الشمس فيه هو بدرجة 30.

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أفضل فاونديشن للبشرة الدهنية

قبل أن تضعي أيّ نوع من الكريم على وجهك، امسحي بشرتك بقطعة من الثلج، وخاصة على المناطق الدهنية في بشرتك، مثل الأنف والجبين، وذلك لأنّ الثلج يساعد في غلق المسامات في البشرة، وبالتالي يمنع تكوين أي من الزيوت و الدهون عليها.

ضعي كريماً مرطّباً يناسب بشرتك الدهنية، فيجب أن يكون هذا الكريم خالٍ من أي زيوت ودهون، فالكريم المرطب يساعد في ترطيب البشرة ويحافظ على نعومتها ويجعلها مثل بشرة الأطفال.

ضعِي الباودر الجافّ فوق كريم الأساس، ويجب أن يكون نفس لون بشرتك أو أغمق منها بدرجة واحدة، وذلك حتى لا يصبح واضحاً جداً بأنك قد وضعتِ كريماً على وجهك.

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