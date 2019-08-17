صور تسريحات صيف 2019 بموديلات عصرية مبتكرة

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أغسطس 2019 10:38 مساءً - صور تسريحات صيف 2019، لاطلالة نابضة بالحياة تُحاكي المرأة العصرية والمواكبة لأبرز صيحات موضة الشعر، وبموديلات تتناغم مع قصات الشعر القصير والطويل، بأساليب عصرية متنوّعة تتناسب مع جميع الاطلالات، سواء الكاجوال النهارية أم الكلاسيكية المسائية، جمعها لكِ في "الخليج 365.نت" من وحي عروض صيف 2019، لتستلهمي منها تسريحة شعركِ التي تناسب ذوقكِ وشخصيّتكِ، وتكملي اطلالتكِ بأسلوب عصري متجدّد بعيدًا عن الكلاسيكية أو التقليدية.
صور تسريحات صيف 2019 من وحي عروض صيف 2019
تسريحات شعر مزيّنة بالورود لصيف 2019
لم تعد تسريحة الشعر المزيّنة بالورود، خصوصًا منها الوردة المتفتحة والمنغلقة حول تاج الرأس، وكعكة الشعر على طول الخصلات المتموجة والمنسدلة، تقتصر على تزيين شعر العروس فقط، بل باتت صيحة يمكنكِ اعتمادها في العديد من المناسبات، النهارية لإطلالة مفعمة بالأنوثة؛ إذ برزت وبشكل لافت على منصات عروض صيف 2019، لا سيّما في عرض دولتشي أند غابانا Dolce And Gabbana.
إذا كنتِ ترغبين باطلالة عصرية منتعشة، لا تتردّدي في اعتماد تسريحة شعر ويفي بخصلات منسدلة حول الأكتاف، وتزيينها بالورود المتناثرة فوق تاج الرأس إلى نهايات الشعر من وحي عرض رودارتي Rodarte.
كما ويمكنكِ اعتماد تسريحة الشعر المرفوع بأسلوب الكعكة المتناثرة، وتزيينها بالورود الملوّنة والجميلة، كتلك التي برزت في عرض مارك دي فانسينزو Marc De Vincenzo
تسريحات شعر مزيّنة بسكارف لصيف 2019
لمزيد من التميّز والإبداع، جرّبي اختيار تسريحة شعر مزيّنة بسكارف ملوّن أو موحّد اللون، لإضفاء لمسات عصرية على اطلالتكِ على غرار تسريحات شعر عروض كل من برادا Prada، وكريستيان ديور، ودولتشي أند غابانا.
صور تسريحات شعر صيف 2019 مبتكرة
تسريحات شعر تجمع بين العصرية والمبتكرة بلمسات هندسية، بعيدًا عن الكلاسيكية المألوفة، يمكنكِ اعتمادها هذا الصيف، من وحي عروض كل من إيلي صعب Elide Saab، وأنطونيو ماراس Antonio Marras، وطوني ورد Tony Ward، لتنعمي باطلالة مبتكرة جريئة.
الغرّة صيحة تسريحات شعر ربيع وصيف 2019
الغرّة الكثيفة الأمامية أو تلك الجانبية أو المتناثرة، تُعتبر صيحة رائجة جدًّا لموسم هذا الصيف؛ إذ برزت في عروض الأزياء لربيع وصيف 2019 بشكل لافت وبأساليب متنوعة. وإذا كان شعركِ مجعّدًا أو حتى أملس، اختاري تسريحة الغرّة المبعثرة حول الجبين من وحي عروض كل من ديور Dior، أو آرثر أربيزير Arthur Arbesser.
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