صور تسريحات صيف 2019 بموديلات عصرية مبتكرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 أغسطس 2019 10:38 مساءً - صور تسريحات صيف 2019، لاطلالة نابضة بالحياة تُحاكي المرأة العصرية والمواكبة لأبرز صيحات موضة الشعر، وبموديلات تتناغم مع قصات الشعر القصير والطويل، بأساليب عصرية متنوّعة تتناسب مع جميع الاطلالات، سواء الكاجوال النهارية أم الكلاسيكية المسائية، جمعها لكِ في "الخليج 365.نت" من وحي عروض صيف 2019، لتستلهمي منها تسريحة شعركِ التي تناسب ذوقكِ وشخصيّتكِ، وتكملي اطلالتكِ بأسلوب عصري متجدّد بعيدًا عن الكلاسيكية أو التقليدية.



صور تسريحات صيف 2019 من وحي عروض صيف 2019



تسريحات شعر مزيّنة بالورود لصيف 2019



لم تعد تسريحة الشعر المزيّنة بالورود، خصوصًا منها الوردة المتفتحة والمنغلقة حول تاج الرأس، وكعكة الشعر على طول الخصلات المتموجة والمنسدلة، تقتصر على تزيين شعر العروس فقط، بل باتت صيحة يمكنكِ اعتمادها في العديد من المناسبات، النهارية لإطلالة مفعمة بالأنوثة؛ إذ برزت وبشكل لافت على منصات عروض صيف 2019، لا سيّما في عرض دولتشي أند غابانا Dolce And Gabbana.

من عروض دولتشي أند غابانا لصيف 2019



إذا كنتِ ترغبين باطلالة عصرية منتعشة، لا تتردّدي في اعتماد تسريحة شعر ويفي بخصلات منسدلة حول الأكتاف، وتزيينها بالورود المتناثرة فوق تاج الرأس إلى نهايات الشعر من وحي عرض رودارتي Rodarte.

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من عروض رودارتي لصيف 2019



كما ويمكنكِ اعتماد تسريحة الشعر المرفوع بأسلوب الكعكة المتناثرة، وتزيينها بالورود الملوّنة والجميلة، كتلك التي برزت في عرض مارك دي فانسينزو Marc De Vincenzo

من عروض مارك دي فانسينزو لصيف 2019

تسريحات شعر مزيّنة بسكارف لصيف 2019



لمزيد من التميّز والإبداع، جرّبي اختيار تسريحة شعر مزيّنة بسكارف ملوّن أو موحّد اللون، لإضفاء لمسات عصرية على اطلالتكِ على غرار تسريحات شعر عروض كل من برادا Prada، وكريستيان ديور، ودولتشي أند غابانا.

من عروض برادا لصيف 2019



صور تسريحات شعر صيف 2019 مبتكرة



تسريحات شعر تجمع بين العصرية والمبتكرة بلمسات هندسية، بعيدًا عن الكلاسيكية المألوفة، يمكنكِ اعتمادها هذا الصيف، من وحي عروض كل من إيلي صعب Elide Saab، وأنطونيو ماراس Antonio Marras، وطوني ورد Tony Ward، لتنعمي باطلالة مبتكرة جريئة.

من عروض أنطونيو ماراس لصيف 2019



الغرّة صيحة تسريحات شعر ربيع وصيف 2019



الغرّة الكثيفة الأمامية أو تلك الجانبية أو المتناثرة، تُعتبر صيحة رائجة جدًّا لموسم هذا الصيف؛ إذ برزت في عروض الأزياء لربيع وصيف 2019 بشكل لافت وبأساليب متنوعة. وإذا كان شعركِ مجعّدًا أو حتى أملس، اختاري تسريحة الغرّة المبعثرة حول الجبين من وحي عروض كل من ديور Dior، أو آرثر أربيزير Arthur Arbesser.

من عروض ديور Dior لصيف 2019

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