"القومي للطفولة": النائب العام يأمر بالتحقيق في خطف رجل لابنته والتشهير بوالدتها

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، استجابة المستشار نبيل صادق، النائب العام، لبلاغه، حيث أمر بفتح تحقيق عاجل في واقعة استغلال طفلة من قبل والدها من خلال تصوير مقطع فيديو للتشهير بوالدتها والإساءة إلى آخرين ونشره على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأشارت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى أن والدة الطفلة حضرت، اليوم السبت، أمام الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام بناء على بلاغ المجلس، حيث كلف النائب العام نيابة استئناف الإسكندرية بفتح تحقيق قضائي في هذه الواقعة واتخاذ الإجراءات بشأن الطفلة موضوع البلاغ، إعمالا لأحكام قانون الطفل وكتاب دوري المستشار النائب العام رقم 7 لسنة 2018.

ورصد المجلس القومي للطفولة والأمومة، الواقعة، بعد انتشار الفيديو على فيس بوك، وعلى الفور تم تحرير بلاغ على خط نجدة الطفل 16000، وإحالته إلى النائب العام، ووزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

كما أحال المجلس، الواقعة إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة، بكل من محافظتي الإسماعيلية والإسكندرية، لإعمال شؤونهما بشأن حالة الطفلة، وذلك لما تتضمنه الواقعة من استغلال الأب للطفلة في الإساءة والتشهير بوالدتها، بغرض الحصول على بعض المستندات التي يدَّعي أنها بحوزتها، مع عدم مراعاة الحالة الصحية للطفلة، حيث أنها أجرت عمليتين في القلب، وقيامه بخطفها من والدتها في أثناء وجودها بصحبتها لإجراء الكشف والفحوصات الطبية لمتابعة حالتها مع خبير أجنبي بالمستشفى، ومنعها من إجرائها، رافضاً استلام علاجها من الأم، كما حاول مغادرة البلاد مع الطفلة- وفقا للمجلس-.