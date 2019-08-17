تألقي على البحر: موديلات أنيقة ومرحة مناسبة للشاطئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

إذا كنتِ تفكرين بإطلالة أنيقة وجذابة علي البحر خلال عطلتك الصيفية، فأليك أبرز أشكال التنورات الصيفية التي تناسب البحر، والتي يمكن أن ترتديها فوق المايوه لإطلالة ساحرة حسب ما جاء في موقع fashiontasty المتخصص في الموضة والجمال.

-أجعلي إطلالتك الصيفية بسيطة ومريحة، إذ يمكنك اعتماد بعض الإكسسورات الأنيقة المناسبة للبحر مثل التربون أو البندانة أو نظارة شمسية باللون الأزرق الفاتح، أو قبعة أو حقيبة من القش والتي تعتبر أخر صيحات الموضة في 2019.

-يمكنك أن تضعي لمسة أنيقة على الشاطئ عن طريق اعتماد المايوه بألوان غامقة مثل الاسود أو الكُحلي أو الرمادي، ورتداء تنورة من الألوان الزاهية غير منقوشة أو المنقوشة بالورود والزخارف.

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-إذا كنتي تفضلين الجلوس علي البحر فيمكنك تنسيق بلوزة هادئة مع تنورة قصيرة تناسب أجواء الصيف، مع حذاء بسيط بأربطة ملتوية حول الساقين لإطلالة جذابة وعصرية.

-يمكنك اختيار تنورة ملفوفة مكسي من الحرير أو الستان أو الدانتيل الخفيف، حتى تتلاءم مع الأجواء الصيفية وتناسب حركتك وتشعرك بالحرية والانطلاق.

-إذا كنتِ تخططين لحضور حفلة غنائية على الشاطئ فيمكنك تنسيق تنورة قصيرة باللون الأخضر المنقوش بالورود أو ورق الشجر، مع بلوزة باللون الأبيض من الخامة القطنية حتى تمتص أشعة الشمس، ويفضل ربط الشعر حتى لا تشعرين بالمناخ الحار.

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