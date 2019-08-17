فيديو.. سميرة سعيد تكشف للمرة الأولى عن سبب طلاقها من هاني مهنا

حلت الفنانة المغربية سميرة سعيد ضيفة على برنامج "توأم روحي"، مع الإعلامي" نيشان"، أمس الجمعة، والمذاع عبر شاشة Bein Drama، وكشفت للمرة الأولى تفاصيل علاقتها بالموسيقار هاني مهنا، وأسباب طلاقهما وانفصالهما بعد أعوام من الكتمان.

وذكرت الديفا، خلال اللقاء، علاقتها بأزواجها السابقين: "علاقاتي طيبة معاهم، متوفقناش في الحياة الزوجية ولكن نجحنا نبقى صحاب، هما ولاد ناس متربين ولاد عيلة".

وعن علاقتها بزوجها الأول الموسيقار هاني مهنا، ذكرت: "بنتقابل من حين لآخر في المناسبات المختلفة في الأعياد، وأوقات بنكلم بعض في التليفون".

وعن أسباب طلاقها أوضحت: "أن كليهما يعملان في نفس المجال، وأن موضوع زواج الفنان من داخل الوسط الفني لها لم يكن ناجحًا، وأن الخلافات الفنية في العمل بينهما كانت تنتقل إلى المنزل".

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وذكرت أحد المواقف، حيث قالت إن "فرقتها الموسيقية التي كان يقودها طليقها، كانت تتسبب في أخطاء فنية خلال حفلاتها، وطليقها الذي قالت إنه كان يعزف بآلة بيانو صوتها عال جدا ما كان يتسبب في إثارة غضبها".

وأضافت: "في إحدى الحفلات قال لي وأنت تغنين كان تركيزك مع أحد الأشخاص من الجمهور ينظر لك بإعجاب، بينما أنا كنت مركزة مع نفسي".

يذكر أن زواج مهنا وسميرة سعيد لم يسفر عن إنجاب الأطفال رغم أنه دام لمدة ست سنوات، وقد انفصلا في عام 1994، وارتبطت النجمة بعد ذلك بزوجها السابق مصطفى الأندلسي والد ابنها الوحيد شادي، فيما تزوج مهنا من سيدة فرنسية.