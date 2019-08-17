بينها إنقاص الوزن.. فوائد لدغة النمل

لدغة النمل تعتبر من اللدغات المزعجة، التي ربما تسبب كثير من المشاكل، لكن الغريب أنها قد تعود بكثير من الفوائد على الصحة، رغم بعض الآثار التي قد تظهر على الجلد. تؤدي إلى تنشيط الدورة الدموية. زيادة عدد كرات الدم، وينتج عن ذلك زيادة نشاط وحيوية الجسم. Advertisements تعزيز نشاط الخلايا العصبية الموجودة فى الدماغ. تساعد الجلد على مقاومة البكتريا. تجعل الجلد أكثر تحملاً لدرجات الحرارة المرتفعة. ونقلًا عن موقع "Healthline" فمن أغرب الفوائد لقرصة النمل أنها تعد وسيلة فعالة لإنقاص الوزن، فعندما تقرص النملة الجلد في مكان معين فهي تقوم بإفراز كمية من اللعاب الأيوني، وهذا اللعاب يحفز من عملية حرق الدهون في المنطقة التي تعرضت للقرص.

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