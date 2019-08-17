الامارات | حفل تخرّج في «الهير»

شكرا لقرائتكم خبر عن حفل تخرّج في «الهير» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام شامس معتوق العامري حفل استقبال بمناسبة تخرج نجليه ناصر ومبارك. حضر الحفل الذي أقيم في منطقة الهير بالعين عدد من وجهاء القبائل والمسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة، وأعيان قبيلة العامري، وحشد من الأهل والمهنئين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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