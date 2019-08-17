تنتظرك أمور سعيدة وإيجابية خلال هذا الأسبوع

مهنياً: واخيرا ترتاح من معاكسة الشمس من الاسد في هذا الاسبوع لتدخل مرحلة مهمة مرنة وديناميكية ناشطة ومؤثرة على الصعيد المهني والحياة العامة فتتابع مسيرة التطور التي بدأتها وتكون متفائل جدا في بداية الاسبوع لا سيما يومي السبت تحت تاثير القمر من البيت الثاني بيت المال ان نوعية الوقت مناسبة لبدء مرحلة جديدة من الاستثمارات والمبيعات والاجواء جيدة لترتيب اعمالك وحساباتك المالية والمصرفية فتحقق بعض المكاسب, تتابع الحظوظ مع وصول القمر الى الحمل يومي الاحد والاثنين ليشكل مثلثا فلكيا ناريا مع الشمس من الاسد سوف تتفوّق في مجال اختصاصك وبإمكانك الحصول على ميدالية او جائزة فالأبواب مفتوحة على مصارعيها وما عليك سوى التسلّح بالمعطيات وبالعزيمة كي تنتصر انتصاراً كاسحاً لكن سوف تتعقد الظروف مع وصول القمر الى برج الثور الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الاسد بين الثلاثاء والخميس فيكون التوتر واضحا فتكثر السجالات والتحديات والانفعالات فتشعر وكأن الحظ يتآمر عليك وربّما تفرض عليك شروط واتجاهات معيّنة لا تستطيع مجابهتها أو تجاهلها فما عليك الا ان تتفادى تأزيم الامور ولا للمبالغة والتطرف. بالنسبة الى يوم الجمعة فتكون نوعية الوقت مختلفة مع وصول القمر الى الجوزاء وانتقال الشمس والمريخ الى العذراء الصديق يوم مهم يحمل حلولا واقعية وايجابية لا بد لك ان تعيش عطلة اسسبوع غنية وحافلة بالتقدم والنجاح للوصول الى مراكز عالية .

عاطفياً: لا يزال كوكب الزهرة يتنقل في الاسد في موقع فلكي سلبي وجارح لمشاعرك يسبب لك سؤ تفاهم وتراجع في العلاقة مع الشريك لا تتخذ هذا الأسبوع قرارًا سلبيًّا، وأدعوك الى التّمسك بعلاقتك الحالية مهما كثرت الضغوط او المشكلات. انّ نظرتك إلى الأمور غير واضحة، بل هي مشوّشة متشائمة وسلبيّة. تميل الى تضخيم الخلافات خفف من التوتر والانتقادات الجارحة وحاول ان تسيطر على الانفعالات لا تحاول صبّ الزيت على النار وإلاّ ستجد نفسك وحيدًا.

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