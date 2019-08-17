فستان هيفاء وهبي الملفت بحفلها في السويد

أهم ما ميز الفستان هو لونه الصيفي الجذاب الذي جاء بدرجة مبهرة من درجات الوردي، بينما كان مطرزاً بالكريستال المضيء ليزيد تصميمه سحراً، خاصة وأنه جاء طويلاً بشقة ممتدة على أحد الجانبي لتصل حتى الخصر لتبين قوام النجمة اللبنانية الحسناء.

من جهة ثانية، تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو من داخل الحفل، أظهر بوضوح رد فعل هيفاء وهبي عندما تعرضت لموقف محرج مفاجئ خلال منتصف الحفل. وظهرت هيفاء وهبي في الفيديو المتداول، وهي تواصل الغناء والرقص أمام الجمهور، وفجأة تعطل الميكروفون الهوائي، لتبدي غضبها من ذلك فكادت ترميه على المسرح. فقد فوجئت هيفاء وهبي بتلف الميكروفون بشكل مفاجئ ما جعلها تتوقف عن الغناء وتشير لمساعداتها أنه لا يعمل لدرجة أنها كانت ستقذفه أرضاً لكنها تراجعت في آخر لحظة، واستبدلته بميكروفون آخر.

لكنها فوجئت أن الميكروفون الجديد لا يعمل أيضاً لتقذفه أرضاً هذه المرة وتقوم بالرقص مع الجمهور في محاولة منها لكي تتمالك نفسها وتتدارك الموقف حتى يتم إحضار ميكروفون جديد لها.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

هيفاء وهبي تنشر أول فيديو بعد أزمتها الصحية

مي حريري تهاجم هيفاء وهبي وجمهورها يتولى الرد عليها