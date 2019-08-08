الامارات | هالي بيري: أنا أمّ جيدة

شكرا لقرائتكم خبر عن هالي بيري: أنا أمّ جيدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت الممثلة الأميركية، هالي بيري، أنها تحب أن تكون أماً، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى أن تكون لديها عائلة أكبر. وأوضحت بيري (52 عاماً) في حوار مع مجلة «إن ستايل» الأميركية، بمناسبة مرور 25 عاماً على صدور أول عدد لها: «أحب كوني امرأة حاملاً، وربما كنت لأنجب خمسة أطفال لو لم أكن منشغلة بعملي»، وأضافت: «الهرمونات تجعلني أشعر بالسعادة، كنت أشعر أن جسدي يؤدي وظيفته».

وأشارت إلى أن معرفة أن شخصاً ما يعتمد عليها، جعلها شخصاً أفضل «لقد أصبحت أركز بصورة أكبر وأتوافق مع قيمي وأهدافي».

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يشار إلى أن بيري لديها طفلان (نهلة - 11 عاماً) و(ماسيو - خمسة أعوام).

وتابعت النجمة الأميركية: «أريد أن يؤمن أبنائي بأنني لم أكن مثالية، ولم أفعل كل شيء بصورة صحيحة، لكنني أمّ جيدة».

وأوضحت: «أريد أن أستمر في تحدي نفسي وأن أقبل المخاطر، وأؤدي الأدوار التي تجعلني أشعر بالحياة»، وتقوم الفنانة حالياً بالتدريب على الفنون القتالية المختلطة من أجل تأدية دورها في فيلم «بروزد». ومن المقرر أن يكون الفيلم أول تجربة إخراج لها.