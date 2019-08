مارغوت روبي تتخلى عن فستانها الفاخر وترتدي بدلة حريرية أنيقة تشبه "البياجاما"

انطلق أحد أكثر الأفلام الصيفية المرتقبة "Once Upon a Time in Hollywood" في جولة ترويجية منذ أيام، وقد شهدنا على السجاد الأحمر للعروض الافتتاحية للفيلم حضور بطلته مارغوت روبي، إلى جانب أساطير هوليوود؛ براد بيت وليوناردو دي كابريو، فكانت النتيجة إطلالات مبهرة وأنيقة تليق بالإنتاج الضخم.

وفي حفل ما بعد العرض الافتتاحي في لندن، بدّلت روبي فستانها الفاخر من أوسكار دي لا رنتا ببدلة حريرية مطبعة من علامة Matteau، تشبه بدلة بيجاما أنيقة، ولجعل الزي ملائمًا لأجواء الحفلة، نسقته مع زوج من كعب الميول بيني من علامة لوفلر راندال يبلغ سعره 395 دولارًا.

