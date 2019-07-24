كواليس اللحظات الأخيرة لوالدة الفنانة يسرا قبل وفاتها

توفيت سهيلة وهبي عمر، والدة الفنانة يسرا، داخل إحدى المستشفيات لمنطقة المهندسين، وتقام صلاة الجنازة، عصر اليوم، في مسجد السيدة نفسية.

وجاءت تفاصيل اللحظات الأخيرة، كما رواها مصدر مقرب من الفنانة يسرا، في تصريحات لـ"هن"، قائلا إن المرض اشتد على والدتها، قبل نحو 40 يومًا، دخلت إثره المستشفى في حالة حرجة.

داخل مستشفى الصفا في منطقة المهندسين، لم تبرح الفنانة يسرا مكانها طوال 40 يوما، فقد كان قرارها أن تظل بجانب والدتها لعل الله يأخذ بيدها، والدعاء المتواصل، والتبرك بها كان عادة يسرا طوال فترة مرض الأم.

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وبينما هي كذلك، كان يمر بها الأصدقاء والمعارف والفنانون، يحاولون حثها على المغادرة؛ لتنال قسطا من الراحة إلا أنها كانت ترفض بشدة، وتمسكت بأن تظل هكذا جوار والدتها، رغم وجودها في العناية المركزة.

وكان من أبرز الزائرين ليسرا خلال وجودها في المستشفى هم هالة صدقي، وإلهام شاهين ورجاء الجداوي ودينا.

يسرا هي الابنة الوحيدة لها، لذا كان القرار أن تظل بجانبها في لحظاتها الأخيرة، تاركة خلفها ابنتها في حالة انهيار وبكاء مستمر، ومن المقرر أن يوارى جثمان والدتها الثرى في مقابر العائلة.

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