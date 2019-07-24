صور.. ملامح من حياة منة شلبي في ذكرى ميلادها الـ37.. وشم وتنمر وإطلالات غريبة

استطاعت أن تحقق نجاحًا ساحقًا من المرة الأولى التي أطلت بها على الجمهور، خلال فيلم "الساحر"، مع الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، حينما قدمت شخصية ابنته "نور"، خلال عام 2001.. لديها مواقف وإطلالات إلى جانب تصريحاتها الجريئة التي أصبحت حديث الجماهير، تمكنت من تحقيق نجاحات ومكانة مميزة بين نظيراتها من النجمات داخل مصر وخارجها، هي الفنانة منة شلبي، التي يتزامن اليوم 24 يوليو ذكرى ميلادها الـ37.

ويلقي "هُن" الضوء على ملامح من حياة منة شلبي

تصريحاتها ومواقفها

صرَّحت منة شلبي، في مقابلة مع برنامج ET بالعربي عام 2015، بأنها تعاني من مرض الشيزوفرينيا النفسي، موضحة أنها تحب الكاميرا أثناء التمثيل فقط، وليس في حياتها اليومية، كما أنها لا تحب حياة المشاهير والأضواء.

الوشم

عشق منة شلبي للوشم جعلها مسارًا للجدل في مرات كثيرة، حيث ظهرت في العرض الخاص لفيلم "بعد الموقعة" بوشم على ساعدها يحمل لفظ الجلالة "الله"، ما عرضها لهجوم عنيف من متابعيها.

وظهرت منة بوشم جديد على رقبتها كُتب فيه باللونين الأحمر والأسود كلمة "حرية"، بعد انتهائها من تصوير آخر مشاهد فيلم "نوارة" مع المخرجة هالة خليل، فيما جاء الأخير على شكل حبتي كرز ملونتين على كتفها الأيمن.

تصريحاتها عن الحب والزواج

قالت منة شلبي، إنها شخصية رومانسية وعاطفية بالفعل، لكنها تبحث دائمًا عن أن تكون متوازنة نفسيا، مضيفة: "أنا زي أي بنت إني أكبر وأعجز مع حد بحبه، وبكون مبسوطة لما بشوف الناس العجوزة اللى عايشين مع بعض".

وتابعت، خلال حوار سابق لها مع الإعلامي محمود سعد: "أنها تبحث عمن تكمل حياتها معه، وليس من يكملها"، وقالت: "أنا مؤمنة بأني غير ناقصة حتى يكملني أحد".

وفي تصريحات سابقة لها، مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، في برنامج "شيري استوديو" أكدت الفنانة أنها لم تجد الشخص المناسب حتى الآن للارتباط به، قائلة: "معنديش مانع أفضل عازبة، لأني مؤمنة بالمثل الشعبي الذي يقول، (قعدة الخزانة ولا جوازة الندامة)".

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تعرضت للتنمر بسبب وزنها وعمل والدتها

قالت الفنانة منة شلبي، إنها تعرضت للتنمر في بداية مسيرتها الفنية كون أن والدتها راقصة شرقية، مضيفة: "كنت بعاني من التنمر عشان أمي راقصة شرقية وأنا كمان كنت سمينة".

وأضافت "شلبي"، خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة "TEN": "واجهت التنمر ده بكل قوة، وسبب أي شيء كويس في شخصيتي يرجع الفضل فيه لتربية أمي".

إطلالات مثيرة للجدل

إطلالة ذكورية

خضعت لجلسة تصوير خلال عام 2017، بعدسة المصورة الفوتوغرافية "بتول الضوي"، وظهرت خلالها بإطلالة غريبة خاصة بعدما قررت قص شعرها بطريقة أكثر ذكورية.

وبدت شلبي من خلال الصور أكثر نحافة بعد قصة الشعر الجديدة، كما أنها قامت بتغيير لونه الأسود ليصبح أشقر.

ظهرت "شلبي" بإطلالة غريبة، خلال افتتاح مهرجان دبي السينمائي لعام 2017، بدورته الـ14، حيث ارتدت فستانًا بحمالات رفيعة، أشبه بملابس النوم، كما أنه أظهر وزنها الزائد، ما أثار الجدل حولها وحول إطلالتها.

لفتت الممثلة المصرية الأنظار حولها، فور ظهورها بمهرجان السينما العربية، الذي أُقيم بأكتوبر الماضي، حيث ارتدث فُستانا أحمر مكشوف الصدر، من الشيفون، بتوقيع دار ألكسندر ماكوين، مع شعر أصفر قصير للغاية، وكشفت عن وشمها الموجود أعلى كتفها.

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