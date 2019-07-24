نهاد أبوالقمصان تطالب بتجريم الزواج قبل 18 عاما وإلغاء دفتر توثيقه

قالت نهاد أبوالقمصان المحامية بالنقض ومديرة المركز المصري لحقوق المرأة، إن القانون المصري ينص على عدم توثيق الزيجات إلا بوصول الفتاة والشاب لسن 18 عاما.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل في برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "CBC"، أن هذا النص القانوني لم يمنع الزواج تحت سن 18 عاما، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي مادة في قانون الطفل أو قانون العقوبات تجرم الزواج تحت 18 عاما.

وأوضحت أبوالقمصان أن الزواج تحت 18 عاما لا يُعتبر جريمة طبقًا للقانون ولكن يمنع توثيقه فقط، مؤكدة ضرورة تجريم الزواج تحت 18 عاما، لافتة إلى أن المأذون لديه دفتر لإثبات الزواج الذي تم لأطفال تحت 18 سنة، مشيرة إلى أنها تطالب وزارة العدل بإلغاء هذا الدفتر.

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