قالت نهاد أبوالقمصان المحامية بالنقض ومديرة المركز المصري لحقوق المرأة، إن القانون المصري ينص على عدم توثيق الزيجات إلا بوصول الفتاة والشاب لسن 18 عاما.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل في برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "CBC"، أن هذا النص القانوني لم يمنع الزواج تحت سن 18 عاما، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي مادة في قانون الطفل أو قانون العقوبات تجرم الزواج تحت 18 عاما.
وأوضحت أبوالقمصان أن الزواج تحت 18 عاما لا يُعتبر جريمة طبقًا للقانون ولكن يمنع توثيقه فقط، مؤكدة ضرورة تجريم الزواج تحت 18 عاما، لافتة إلى أن المأذون لديه دفتر لإثبات الزواج الذي تم لأطفال تحت 18 سنة، مشيرة إلى أنها تطالب وزارة العدل بإلغاء هذا الدفتر.
كانت هذه تفاصيل خبر نهاد أبوالقمصان تطالب بتجريم الزواج قبل 18 عاما وإلغاء دفتر توثيقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.