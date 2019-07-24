"اتجار بالبشر".. أب يجبر ابنته صاحبة الـ13 عاما على الزواج عرفيا مرتين

تجرد أب من مشاعره الإنسانية وأجبر ابنته القاصر التي تبلغ من العمر 13 عامًا على الزواج عرفيًا مرتين، حسبما أكد صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي شريف عامر.

وأوضح عثمان، أن القصة بدأت بتلقي بلاغ من أحد المواطنين بوجود فتاة محتجزة تتعرض لتعذيب، وعلى الفور قامت إدارة نجدة الطفل في المجلس القومي للأمومة بإبلاغ الشرطة، وتبين أن والد الفتاة زوَّجها من شخص واستمر الزواج لمدة سنة ونصف، وأنجبت طفلا، ثم تركها الزوج وأخذ الطفل.

وأكد مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة، أن والد الفتاة زوَّجها من شخص آخر واستخدمها هذا الزوج في أعمال منافية للآداب، واعتدى عليها بالضرب، مؤكدًا أنه قدم بلاغا ضد الأب بتهمة الإتجار في البشر، وتم وضع الفتاة في إحدى دور وزارة التضامن لإعادة تأهيلها مرة أخرى.

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