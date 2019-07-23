أزياء للإجازة على طريقة نسرين طافش

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 يوليو 2019 07:35 مساءً - الكثيرات منا بدأن التحضير لإجازات ورحلات الصيف، والتي من الممكن أن تكون على البحر أو في الجبل، أو في العواصم والمدن العالمية الشهيرة، وهذه الإجازات تحتاج منّا أزياءً خاصة وتنسيقات واطلالات صيفية، تجمع بين الأناقة العصرية وبين الراحة العملية، لا سيّما وأننا نقضي الكثير من الأوقات في التجوال أو السياحة، ولهذا فقد اخترنا اليوم اطلالات من نسرين طافش نسقتها في اجازاتها المختلفة، واعتمدت فيها تنسيقات مختلفة أيضًا من فساتين وتنانير وبناطيل وغيرها، لهذا وإن كنتِ تبحثين عن أزياء للإجازة، ننصحكِ أن تستوحي من الاطلالات التي نسقتها نسرين، وإليكِ بعض الأمثلة.
تنسيق كاجوال في الجينز اعتمدته نسرين طافش
في رحلة سياحة لها في هولندا، شاهدنا نسرين طافش وقد نسقت لوك كاجوال مريحًا ومواكبًا للموضة في الوقت ذاته، وكان عبارة عن بنطلون جينز أزرق بخصر عالٍ، نسقت معه توب قصيرة باللون الأبيض السكري، وحذاءً رياضيًّا أبيض، وأكملت اللوك بشنطة يد من الجلد باللون البني.
لوك صيفي في توب أوف شولدر نسقته نسرين طافش
نسقت نسرين طافش لوك صيفيًّا جمع بين الأسلوب الأنثوي والأسلوب العصري، وقد اختارت فيه بنطلونًا باللون الأسود من قماش الشيفون، مع توب من الدانتيل الأبيض بقصة الأوف شولدر، واختارت مع الاطلالة صندلًا من دون كعب، وشنطة يد كبيرة من الجلد باللون الرمادي من “هرمس” Hermes.
فستان قصير اختارته نسرين طافش في السفر
الفساتين القصيرة مريحة جدًّا خلال السفر، لا سيّما وإن كانت مصنوعة من الأقمشة القطنية مثل الفستان الذي اعتمدته مؤخرًا نسرين طافش، بقصة واسعة ومن دون أكمام باللون البيج الهادئ، وقد نسقت معه صندلًا باللون الذهبي المعدني، وحقيبة كتف صغيرة باللون الأسود من “شانيل” Chanel.
أزياء الإجازة بأسلوب نسرين طافش شاهدي الصور واستوحي منها بعض الأفكار لاطلالاتِك.
نسرين طافش تُلهمك إطلالات أنثوية ومرحة هذا الصيف
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