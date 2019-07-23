أفكارعصرية لتنسيق القمصان النسائية المطبعة بطريقة جذابة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 يوليو 2019 07:35 مساءً - القمصان النسائية المطبعة تعد من أبزر الصيحات الرائجة التي يسهل عليكِ تنسيقها. واليوم، الخليج 365 تقدم لك بعض النصائح لتنسيقها بطريقة مختلفة وجذابة.

طبعة جلد الفهد





القمصان النسائية المطبعة يمكن ارتدائها في كل وقت سواء بستايل كاجوال أو بستايل كلاسيك، فمهما كانت خامة القماش يسهل تنسيقها. الى كان الستايل كاجوال، فالجينز والحذاء الرياضي هو الحل الأمثل لك. وإذا كانت بستايل كلاسيك أو رسمي فاتجهي إلى التنسيق مع التنانير القصيرة أو المستقيمة وأيضاً البنطلونات القماش. وكذلك يأتي دور أحذية الكعب العالي التي تزيد من جاذبيتك مع القمصان النسائية المطبعة.

قميص مطبع بأوراق الشجر





اختاري القميص بالنقشة المفضلة لك لأنها ستكون مميزة للغاية، سواء كانت طبعة جلد الفهد، جلد الثعبان، أو اوراق الأشجار أو الزهور المختلفة، فبالتأكيد ستجدين الشكل المميز بالنسبة لك لتتألقي به في كل وقت.

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