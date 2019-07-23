سروال واحد وإطلالات متعددة.. دليلك لاستخدام القطعة نفسها أكثر من مرة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 يوليو 2019 07:35 مساءً - يحاول الرجال الناجحون والراغبون في الوصول إلى القمة؛ الحفاظ على وقتهم ويتجنبون إهدار طاقتهم. هناك أمر آخر قد يساعدهم على فعل ذلك وهو التوقف عن التفكير في ارتداء ملابس جديدة والظهور في إطلالات مُختلفة كل يوم، وتحرير عقلك من أجل التركيز على الأمور الأكثر أهمية.

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قد يبدو هذا غريباً إلى حد بعيد لاسيما إذا كنت تشغل منصباً كبيراً ومظهرك أمر مُهم وله تأثيره، ولكنه عادي ويسهل القيام به، فقط كل ما تحتاج إليه هو قطعة رئيسية واحدة، وهي البنطلون الرمادي لتأسيس خزانة ملابس أسبوعية أنيقة.

يقول ويليام كونسيل، أحد العاملين في مجال الموضة والأزياء، إن السراويل الرمادية عنصر أساسي في خزانة الملابس، وأرجع ذلك إلى أنه يمكن ارتداؤها مع القمصان والتيشيرتات، كما أنها تناسب الإطلالات الرسمية والكاجوال.

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معايير اختيار السروال الرمادي

السروال الرمادي



يوجد عدة أمور عليك وضعها في عين الاعتبار عندما تختار السروال الرمادي الذي سترتديه طوال الأسبوع مع العديد من قطع الملابس:



القماش

يجب أن يكون السروال مُتعدد الاستخدامات، في هذه الحالة سيكون من الأفضل أن يكون مصنوعاً من الصوف الخفيف أو المتوسط، فهو مناسب طوال الوقت لن يجعلك تشعر بالحر الشديد أثناء الصيف، وسيبقيك دافئاً في الشتاء.

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الاستايل

في هذه الحالة من الضروري أن يكون السروال مناسباً لحجم جسمك بالضبط، وألا يكون ضيقاً. عليك التأكد من أنك تشعر بالراحة وأنت ترتدي السروال، خاصة من منطقة الخصر والركبة.

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