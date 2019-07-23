بالصور.. فنانات هربن من حرارة الصيف للشواطئ

مع ارتفاع درجات الحرارة لجأت الفنانات المصريات للذهاب للسواحل سواء داخل مصر أو خارجها، للاستمتاع بالصيف على البحر والتغلب على ارتفاع درجات الحرارة، ونشرن صورا لهن على مواقع التواصل الاجتماعي.

نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم، مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء قضاء إجازتها الصيفية في الجونة معلقة عليها: "لا شيء يقارن بالجونة"، وارتدت في إحدى الصور "كاش مايوه" أصفر.

فيفي عبده

شارك متابعيها مجموعة من الصور القديمة لها على شاطئ الساحل الشمالي.

أسما شريف منير

نشرت أسما شريف منير عدة صور لها وهي ترتدي "المايوه"، وعلقت عليها "Summer just started"، كما نشرت صورة على البحر مرتدية "كاش مايوه" أسود كتبت عليها: "على فكرة أحلى حاجة في الصوره دي حلق أمي الله يرحمها... بحب أوي ألبس حاجتها بحس إنها عايشه معايا"، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

ميرهان حسين

نشرت ميرهان حسين مجموعة من الصور لها خلال إجازتها الصيفية، وهي ترتدي "كاش مايوه" باللون الأزرق، وكتبت عليها: "أنا رايح فين أنا راجع تاني".

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ونشرت مجموعة من الصور مرتدية ملابس مختلفة بينها "الجامبسوت"، وظهرت عليها علامات "التان".

نسرين أمين

كما نشرت الفنانة نسرين الأمين صوره لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي مستلقية على ظهرها، معلقة عليها: "Enjoy your summer "

ناهد السباعي

ونشرت الفنانة ناهد السباعي صورها على الشاطئ، وهي ترتدي "المايوه".

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