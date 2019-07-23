تبدأ من 250 جنيها.. أسعار المصايف بالمحافظات الساحلية في عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- آية شطوري:

أيام تفصلنا عن عطلة عيد الأضحى المبارك التي ينتظرها كثيرون خصوصًا هواة السفر، لقضاء إجازة مميزة على البحر، في مدن مصر الساحلية مثل عروس البحر المتوسط الإسكندرية ومرسى مطروح والساحل الشمالي، والغردقة وشرم الشيخ.

وفي السطور التالية نقدم لكم أبرز أسعار الفنادق والشقق خلال فترة العيد في المدن الساحلية.

الإسكندرية:

وجهة مميزة للكثير من المصريين؛ لمناخها الجيد وهوائها النقي، وتتفاوت أسعار المصايف فيها خلال العيد، حسب المنطقة؛ ففي منطقة العجمي والهانوفيل، تتراوح أسعار الشقق من 250 إلى 300 جنيه لليوم الواحد، أما أسعار الشاليهات والفنادق تتراوح ما بين 1700 لـ8400 جنيه.

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مرسى مطروح:

تتراوح أسعار فنادق المدينة الهادئة ما بين 2200 إلى 23000 جنية خلال أربع أيام العيد.

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الساحل الشمالي:

الساحل الشمالي من المقاصد السياحية التي تجذب آلاف السائحين من المصريين والأجانب، وتكون واجهة مميزة للكثيرين خلال عطلة العيد.

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وتتراوح أسعار شاليهات وفلل الساحل الشمالي من 24 ألف إلى 5400 جنيه حسب المساحة والموقع والخدمات، بينما أسعار الفنادق ما بين 1050 إلى 44 ألف.

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الغردقة:

مقصد يأتيه الكثير من مختلف أنحاء، وتبدأ أسعار الفنادق من 2900 إلى 10500 جنيه خلال أيام العيد.

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شرم الشيخ:

مقصد مميز للكثير من المصيفين خصوصًا في فترات الاعياد لمناخها الهادئ وشواطئها الخلابة ولكثرة الانشطة فيها مثل الغطس والتجربة البدوية الصحراوية.

وتبدأ أسعار فنادق شرم الشيخ في العيد من 2600 وتصل إلى 19 ألف جنيه.

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