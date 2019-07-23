أعراض الفكر الانتحاري

الانتحار، والتفريط بحياتك الخاصة هو رد فعل مأساوي لحالات الحياة الصعبة، والأكثر مأساوية أنه يمكن منع الانتحار.

سواء كنت تفكر في الانتحار أو تعرف شخصا يشعر بالانتحار، فيجب أن تعلم علامات التحذير من الانتحار وكيفية الوصول إلى المساعدة الفورية والعلاج المهني، وهذا قد ينقذ حياتك أوحياة شخص آخر.

الأعراض، تشمل علامات التحذير من الانتحار أو الأفكار الانتحارية كما يلي:

الحديث

الحديث عن الانتحار، على سبيل المثال، الإدلاء بمعلومات مثل "سأقتل نفسي"، "أتمنى لو كنت ميتا" أو "أتمنى لو لم أكن قد ولدت".

الوسائل

البحث عن وسائل لإنهاء حياتك، مثل شراء السلاح أو تخزين الحبوب.

الانطواء

الانسحاب من الاتصال الاجتماعي والرغبة في أن تترك بمفردك طوال الوقت.

المزاج

الشعور بالتقلبات المزاجية، مثل أن يكون المرء عاطفيا في يوم واحد ويثبط بشدة اليوم التالي، أو الغضب الشديد أو الهيجان.

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الموت

الانشغال بالموت أو التفكير فيه، وفيه العنف.

اليأس

الشعور بالحبس أو اليأس من أي موقف، مهما كان بسيطا.

الكحول

زيادة استخدام الكحول أو المخدرات للهروب من الواقع.

الروتين

تغيير الروتين العادي، بما في ذلك أنماط الأكل أو النوم.

الخطر

القيام بأشياء محفوفة بالمخاطر أو تؤدي للدمار النفسي، مثل تعاطي المخدرات أو القيادة بتهور.

الوداع

نقول وداعًا للناس كما لو أنهم لن يروا مرة أخرى.

أعراض التفكير الانتحاري ليست واضحة دائما، وقد تختلف من شخص لآخر. بعض الناس يتحدثون عن نواياهم، بينما يحتفظ آخرون بأفكارهم ومشاعرهم الانتحارية.

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