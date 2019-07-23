دبي - لايف ستايل
تضطر بعض الفتيات واسيدت لسبب او لآخر، لوضع المكياج أو أحيانًا إصلاحه في أماكن عامة مختلفة نتيجة ضيق الوقت إلا أنها عادة سيئة للغاية تؤدي إلى إلحاق الأذية بصورتك الاجتماعية امام الاخرين.
فقد شرحت في ما يلي خبيرة الاتيكيت والبروتوكول فيرا يمين إتيكيت وضع الماكياج في الأماكن العامة، مشددة على ضرورة الامتناع عن ممارسة هذه العادة في العلن والاكتفاء بالقيام بها في الأماكن الخاصة.
وأشارت إلى أنه يمكنك دائمًا يا عزيزتي اللجوء الى الحمام لإصلاح أو وضع الماكياج، لافتة الى أنه من الخطأ استعمال الهاتف، علنًا، بغية اصلاح أحمر الشفاه أو ماكياجك.
ولفتت خبيرة الاتيكيت والبروتوكول فيرا يمين إلى أنه يمكنك إصلاح المكياج في المصعد شرط أن تكوني وحيدة وليس أمام الاخرين، داعية الى التوقف عن ممارسة هذه العادة في العلن خصوصًا على مائدة الطعام لأنها تصرف غير لائق في المجتمع.
وأكدت انه يمكنك يا عزيزتي إصلاح شعرك في الحمام أو في مكان خاص وليس أمام المحيط وفي العلن، داعية الاشخاص الذين يعانون من مشكلة البشرة الذهنية والذين يضعون اوراق مجففة على الوجه الى الاستئذان للقيام بذلك في الحمام أو مكان بعيد عن الاخرين وخاص.
وكشفت خبيرة الاتيكيت والبروتوكول فيرا يمين أن وضع العطر يخضع أيضا لشروط الاتيكيت، لافتة الى أنه يجب وضعه في المنزل أو في مكان بعيد عن الآخرين.
ودعا الى التوقف عن وضع العطر على مأدبة الطعام او المصعد او حتى في السيارة أو أي مكان عام، خصوصا ان بعض الاشخاص يعانون من مشكلة الحساسية او الصداع وبالتالي إن القيام بوضع العطر في مكان عام قد يسبب ازعاجًا للمحيط.
قد يهمك أيضا:
الإتيكيت المطلوب خلال علاقات الحب لضمان نجاحها
اكتشفي إتيكيت الضيافة العربية لتتأكدي من حسن ضيافتكِ
كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على إتيكيت وضع المكياج في الأماكن العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.