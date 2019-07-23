تعرَّفي على أهم وأبرز نقاط اتيكيت الأكل في الحفلات

تتلقى الكثيرات دعوات إلى حفلات غداء أو عشاء، ومن الضروري أن تتقني أصول الاتيكيت حتى لا تتصرفي بطريقة غير لائقة، وتجعلي نفسك محط سخرية.

ومن هنا تقدم لك "ياسمينة" أهم نقاط اتيكيت الأكل حتى تتعلمي طريقة التصرف الصحيح بحسب الاتيكيت.

1- من الضروري ان تحرصي على عدم احداث ضجة اثناء الجلوس الى المائدة، واحرصي على الجلوس على الكرسي بطريقة لا تزعج الشخص الجالس بقربك.

2- إذا كانت الدعوة في منزل احد الاصدقاء او الاقارب، فعلى المدعو ان ينتظر المكان الذي سيحدد له، اما إذا كانت حفلة كبيرة فمن الضروري ان تبحثي عن اسمك بحسب الكروت الموزعة على الطاولات او الموجودة مع المضيفات.

3- إذا كانت الدعوة في منزلك، الاتيكيت يفرض ان تجلس ربة المنزل على رأس الطاولة ورب الاسرة في الجهة المقابلة لها، على ان يجلس الولد الاول إلى يمين والده والولد الثاني الى يمين الام، وإذا ما كان هناك اولا يستمر التوزيع إلى اليسار.

4- يجب ان يكون الجلوس بوضع مستقيم بدون تكلف وينقل الطعام الى الفم ولا يقرب الفم على مقربة كبيرة من الطبق، اي يجب تجنب الانحناءاثناء تناول الطعام.

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5- من الضروري عدم الارتكاز بالمرفق على طاولة الطعام وان يبقى المرفق الى جانب الجسم حتى لا يتضايق الشخص الجالس بقربك وتزعجيه.

6- احرصي على عدم الاشارة باحد القطع الفضية عند التحدث على المائدة، كما وتجنب احداث اصوات مرتفعة اثناء تقطيع الطعام. ومن الضروري ان يستعمل السكين لتقطيع الطعام فقط وليس لنقله إلى الفم.

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