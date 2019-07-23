"جيمي تشو" تكشف عن تشكيلة خريف وشتاء 2019 من خلال حملة تتألق فيها كايا جيربر

كشفت جيمي تشو عن تشكيلتها لخريف وشتاء 2019 بحملة ترويجية قادتها عارضة الأزياء العالمية كايا جيربر لموسمٍ ثانٍ وكان مصور الأزياء العالمي الشهير ستيفن ميسل قد التقط مجموعة من الصور الجذابة التي أبرزت طابع الفخامة العصرية التي تتميز بها هذه التشكيلة.

وأطلقت جيمي تشو للمرة الأولى شعار (JC) والمكون من الأحرف الأولى من اسم العلامة التجارية على شكل مجسم كبير في مجموعة من الأشكال اللافتة سلط الضوء والتقط المصور ميسل صورا من خلالها على طابع الحيوية والنشاط الذي تتميز به العارضة جيربر، مما عكس الجوهر الحقيقي لبطلةٍ من هذا العصر

شكلت مصدر الإلهام لتشكيلة خريف وشتاء هذا العام.

وإيذانا ببدء فصلٍ جديد للعلامة التجارية جيمي تشو، تميز شعار ) JC ( بصياغة مجسم الأحرف الأولى لاسم العلامة التجارية بخط ذهبي ناعم ودقيق مع صورة ظلية مترابطة توحي بالثقة كما يشكل هذا الشعا ر الجديد لأحرف JC ،الذي سيبقى حاضرا وسيتكرر ظهوره في مناسبات عدّة، ليذكر بمعنى وقيمة العلامة التجارية التي

دائما تعتبر من الأسماء المميزة في عالم الموضة.

وقالت ساندرا تشوي، مديرة قسم التصميم الإبداعي: "برأيي، تمثل كايا مصدر الإلهام للجيل القادم بما تبديه من إحساسٍ دائم بالجمال؛ إنها بطلة حديثة وواعدة. ويمثل هذا الموسم لحظة محورية في تاريخ جيمي تشو، بعد كشف النقاب عن الشعا ر الجديد لأحرفها الأولى JC التي تختصر اسم علامتنا التجارية في حرفين، حيث يعكس التصميم بأوجهه المتعددة الصورة الحيوية لإمرأة جيمي تشو والمنتجات التي تفضلها".

وقالت كايا جيربر: "تمثل جيمي تشو بالنسبة لي القوة والصلابة؛ وإنني ممتنة للغاية للمشاركة حملة خريف وشتاء هذا العام التي تمثل فصلا مهماً في قصة نجاح هذه العلامة التجارية".

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كما كشفت الحملة أيضا تشكيلة حقائب اليد "Varenne" التي تحتل مركز الصدارة في قلب هذا الموسم من خلال ثلاث تصاميم أساسية هي: حقيبة مع حزام قصير، وحقيبة مع حزام طويل، وحقيبة اليد الخالية بدون حزام، وجميعها تتميز بشعار متشابك من حروف JC وتأتي الحقائب بتشكيلة من الجلود الفاخرة والجلد المدبوغ السويدي وبألوان تشمل البوردو، والصحراوي، والأسود، والأحمر الداكن، والأخضر الداكن.

يُشار إلى أن الحملة ستُعرض على المستوى العالمي . اعتبارا من 11 يوليو 2019 مع طرح مقاطع فيديو أخرى لاحقا.

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