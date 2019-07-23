يقبل الكثير من الناس على تناول الحلويات ويعتبر التوفى، من الحلويات المفضلة لدى البعض، لذلك نقدم لكٍ اليوم طريقة عمل التوفي، على طريقة سالى فؤاد، مقدمة برنامج "حلو وحادق" على CBC سفرة. المقادير 200 جرام سكر ابيض. 100 جرام كريمة للخفق سائلة. 100 جرام شيكولاتة بيضة. 25 جرام زبدة صفراء. التزيين شيكولاتة غامقة على حمام مائي. عيدان خلل اسنان. طريقة التحضير احضري وعاء وضعي به السكر وارفعيه على النار حتى الذوبان. Advertisements ثم ضيفي الكريمة تدريجيا مع الاستمرار في التقليب. ثم ضيفي الزبدة وانتظري حتى تذوب جيدا. ثم ضيفي الشكولاتة البيضة مع الاستمرار في التقليب حتى تذوب الشكولاتة. ضعيها في القوالب وادخليها الثلاجة حتى تتماسك. وقدميها باردة او في درجة حرارة الغرفة. ​

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