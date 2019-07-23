"حقيبة الظهر" إكسسوار أساسي لإطلالة عيد الأضحى

تعدّ حقيبة الظهر من أجمل قطع الإكسسوارات التي ينبغي على كل فتاة اقتناء واحدة منها على الأقل، فإذا كنت تخططين لشراء إطلالة عيد الأضحى أنصحك باقتناء حقيبة الظهر بالشكل الأمثل والحجم المناسب لك.

إطلالة عيد الأضحى ستكون مميزة للغاية إذا نسقتِ معها حقيبة الظهر، فهي تتناسب مع الفساتين القصيرة أو الطويلة، كذلك يمكنك ارتداؤها بكل سهولة مع الستايلات الكاجوال، سواء كانت بنطال جينز وبلوزة معه أو بنطال جينز وتوب أو شورت وتي شيرت، أو غيرها من الإطلالات التي تفضلين التألق بها في عيد الأضحى.

اختاري حقيبة الظهر باللون المفضل لديك ونسقيها مع إطلالة عيد الأضحى بشكل لا مثيل له.

قد يهمك أيضا:

خلود زيد تُقدِّم أحدث تصميماتها مِن حقائب الظهر

حقائب الظهر الـ Backpack تعود إلى قمة الموضة مجددًا