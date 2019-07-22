بالصور.. بيان وتكريم وضحك وحفل عشاء.. تفاصيل يوم مثير في حياة الشرنوبي

"بيان وتكريم وحفل عشاء".. كلمات مقتضبة تلخص أحداث يوم مثير عاشه الفنان محمد الشرنوبي أمس، بدأ ببيان أعلن فيه انفصاله عن خطيبته سيدة الأعمال سارة الطباخ، وسرد تفاصيل خلافهما، تلاه تكريمه في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية عن دوره في فيلم "الممر" إلى جانب نجوم آخرين من الفيلم، وانتهي بحفل عشاء مبهج إلى جانب شقيقته والفنان حسام داغر، وأصدقاء آخرين.

ملخص البيان

وكان الشرنوبي أعلن انتهاء ارتباطه بالطباخ في يوليو 2018، عقب 3 أشهر من خطبتهما التي تسببت له في مشكلات أسرية -حسب قوله-، بسبب الفارق العمري بينهما الذي وصل لـ15 عاما، رغم إعلانها ارتباطهما قبل أسابيع، فضلا عن تعرضه لحملة شرسة من الإعلام بالتزامن مع انفصالهما، وتسببها في "تعطيل عمله" بسبب عقد الاحتكار الذي تضمن شرطا جزائيا قدره 600 ألف جنيه.

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حفل التكريم

علامات السعادة والفرح بدت واضحة على الشرنوبي خلال تكريمه عن دوره في "الممر"، بصحبة مجموعة من أبطال العمل السينمائي، بينهم أحمد رزق وبيومي فؤاد ومحمود عبدالمغني، كما شارك متابعيه عبر "إنستجرام" بمواد مصورة من الحفل.

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على جانب آخر، لم تظهر مديرة أعماله ومنتجته سارة الطباخ في الحفل، رغم وجودها باستمرار في فعاليات تكريمه، أبرزها حفل "دير جيست" العام الماضي، كما لم تعلق حتى الآن على بيان الشرنوبي.

حفل العشاء

أجواء الاحتفال لم تقتصر على التكريم، إذ انتهى اليوم بحضور الشرنوبي حفل عشاء مع شقيقته هاجر، والفنان حسام داغر، ومجموعة من أصدقائه في أحد الفنادق الكبرى، وفقا لما ذكره مصدر مقرب من الفنان الشاب لـ"الوطن".

وفي 13 يونيو الماضي، أعلنت الطباخ عبر حسابها على "إنستجرام" خطبتها للشرنوبي، ونشرت 3 مقاطع فيديو أظهرت الأخير وهو يتقدم لخطبتها في تجمع عائلي، ضمّ والدها وبعض أفراد أسرتها، أطلّت فيه العروس بزي أحمر، بينما ارتدى العريس أزياء "سيمي فورمال" تجمع بين الأبيض والأسود، وعلقت الطباخ: "اتخطبنا رسميا".

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