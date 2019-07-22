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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 يوليو 2019 12:28 مساءً - مع كل موسم جديد تأتي اتجاهات موضة جديدة وأفكار ملابس خاصّة به. ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، امنحي أسلوبك روحاً جديدة وفرادة لا مثيل لها من خلال إطلالات وملابس صيفية منعشة يمكنها أن تقاوم الأيام الحارة.
فبداية من الألوان الزاهية والإطلالة الكاملة باللون الأبيض، مروراً بالأقمشة المطبعة والتقليمات ووصولاً إلى أبرز اتجاهات هذا الموسم، نقدّم إليك في «الخليج 365» اليوم بعض أفكار ملابس يمكن ارتداؤها واعتمادها كملابس صيفية في الأيام الحارّة، والتي انتقيناها لك خصيصاً من "المول.كوم" كي تستلهمي منها خزانة ملابسك هذا الصيف وتحصلي على إطلالة مفعمة بالانتعاش والتميّز.
أفكار ملابس يمكن ارتداؤها في الأيام الحارة
أفكار ملابس منقطة للأيام الحارة
غزت الملابس المنقطة خزائن عاشقات الموضة منذ العام الماضي، وهي لا تزال رائجة لموسم صيف 2019 بمختلف ألوانها نظراً للانتعاش الذي تضفيه على الإطلالة خلال الأيام الحارة.
انتقينا من "المول. كوم" مجموعة من أجمل الإطلالات بالملابس المنقطة لتختاري منها:
- طقماً مكوناً من قميص وتنورة باللون الأبيض والأسود المنقط من أون ذالوكس
تسوقيه الآن من المول بسعر271.07 ر.س
- فستان من البوليستر باللون الأسود والأبيض بأكمام قصيرة مقاس من بيسي
تسوقيه الآن من المول.كوم بسعر 246.55 ر.س
أفكار ملابس مقلّمة للأيام الحارة
تضفي موضة الأزياء والملابس المقلمة الحيوية والإشراقة على الإطلالة؛ فهي خلقت لموسم الصيف والأيام الحارة.
وقد اخترنا أجملها:
- بلوزة باللون الأبيض والأحمر بأكمام عارية من بيسي
تسوقيه الآن من المول.كوم بسعر 132.76 ر.س
- فستان قصير مخطّط باللونين الأزرق والأبيض من كوكا
تسوقيه الآم من المول.كوم بسعر 575.65 ر.س
أفكار ملابس بأسلوب الطقم الصيفي Summer Suit للأيام الحارة
يعدّ الطقم من الإطلالات الأكثر الأناقة. ولا يزال بإمكانك اعتماده خلال أيام الصيف الحارّة من خلال تنسيق شورت وجاكيت بنفس اللون، تماماً مثل هذا الطقم المكوّن من جاكيت وشورت باللون الوردي وبأزرار بيضاء من أون ذالوكس.
ولإطلالة أكثر أناقة يمكنك إضافة الحزام على الجاكيت.
-طقم مكوّن من جاكيت وشورت باللون الوردي من أون ذالوكس
تسوقيه الآن من المول.كوم 381.43 ر.س
أفكار ملابس بأسلوب الطبقات للأيام الحارة
من أكثر الاتجاهات التي نشهدها لصيف 2019 هي موضة الملابس بأسلوب الطبقات. وإذا كنت ترغبين في اتباعها خلال الأيام الحارّة، اعمدي إلى اختيار ملابس ذات خامات رقيقة ورفيعة شرط أن تكون القطع ذات طول متفاوت؛ مثل القميص الأبيض الكلاسيكي مع كنزة رقيقة مفتوحة فوقه.
استوحي الملابس بأسلوب الطبقات على غرار هذه الإطلالة من المول. كوم:
-قميص من القطن كبير الحجم باللون الأبيض بأكمام طويلة من تاتش بريفي
تسوقيه الآن من المول بسعر 78.94 ر.س
أفكار ملابس بطبعات الورود للأيام الحارة
اختاري للأيام الحارة الملابس بطبعات الورود الرومانسية؛ إذ إنها ستبرز إطلالات غاية في الأنوثة والنعومة.
وقد اخترنا من المول. كوم الإطلالات التالية بطبعات الورود؛ لتستوحي منها:
- بلوزة باللون البيج بطبعه زهور من بيسي
تسوقيه الآن من المول.كوم بسعر 141.68 ر.س
- بنطلون نسائي ميدي مطبّع بالورود من ليليس
تسوقيه الآن من المول.كوم بسعر1232.14 ر.س
أفكار ملابس باللون الأبيض للأيام الحارة من المول. كوم
الأبيض من الألوان الهادئة والراقية، كما أنه الأمثل إذا ما تم اعتماده لملابس الصيف. فهو سيضفي انتعاشاً مثالياً.
اخترنا من المول. كوم إطلالات كاملة باللون الأبيض؛ لتختاري منها ما ترغبين سواء الفستان أو الجمبسوت.
- فستان طويل باللون الأبيض مكشوف الاكتاف من كوكا
تسوقيه الآن من المول.كوم بسعر 766.42 ر.س
- جمبسوت نسائي طويل باللون الأبيض من موندا
تسوقيه الآن من المول.كوم بسعر 469.45 ر.س
نصائح اختيار ملابس الصيف الملائمة
- من أهم النصائح لاختيار ملابس الصيف الملائمة هي التمسّك دائماً بالأقمشة القطنية، حيث أنها تعمل على امتصاص العرق من الجسم وتسمح له بالتبخر. فالقطن هو القماش الأمثل لأيام الصيف الحارة ذلك لأنه يحافظ هلى برودة الجسم.
- يعدّ ارتداء الملابس الفضفاضة من أهم النقاط التي يجب التقيّد بها خلال أيام الصيف الحارة، وبالتالي تجنّب الملابس الضيقة التي تحدّ من الحركة ومن تنشيط الحركة الدموية.
- ننصحك أيضاً باعتماد الألوان الفاتحة خلال الصيف مثل الأبيض والبيج وألوان الباستيل، ذلك لأنها تبقي الجسم بارداً لأنها تعكس معظم أشعة الشمس إلى الغلاف الجوي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.