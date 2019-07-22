كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 يوليو 2019 12:28 مساءً - مع كل موسم جديد تأتي اتجاهات موضة جديدة وأفكار ملابس خاصّة به. ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، امنحي أسلوبك روحاً جديدة وفرادة لا مثيل لها من خلال إطلالات وملابس صيفية منعشة يمكنها أن تقاوم الأيام الحارة.

فبداية من الألوان الزاهية والإطلالة الكاملة باللون الأبيض، مروراً بالأقمشة المطبعة والتقليمات ووصولاً إلى أبرز اتجاهات هذا الموسم، نقدّم إليك في «الخليج 365» اليوم بعض أفكار ملابس يمكن ارتداؤها واعتمادها كملابس صيفية في الأيام الحارّة، والتي انتقيناها لك خصيصاً من "المول.كوم" كي تستلهمي منها خزانة ملابسك هذا الصيف وتحصلي على إطلالة مفعمة بالانتعاش والتميّز.

أفكار ملابس لأيام الصيف الحارة

أفكار ملابس يمكن ارتداؤها في الأيام الحارة

أفكار ملابس منقطة للأيام الحارة

موضة الملابس المنقطة لصيف 2019



غزت الملابس المنقطة خزائن عاشقات الموضة منذ العام الماضي، وهي لا تزال رائجة لموسم صيف 2019 بمختلف ألوانها نظراً للانتعاش الذي تضفيه على الإطلالة خلال الأيام الحارة.

انتقينا من "المول. كوم" مجموعة من أجمل الإطلالات بالملابس المنقطة لتختاري منها:

- طقماً مكوناً من قميص وتنورة باللون الأبيض والأسود المنقط من أون ذالوكس

ملابس منقطة من أون ذالوكس

تسوقيه الآن من المول بسعر271.07 ر.س

- فستان من البوليستر باللون الأسود والأبيض بأكمام قصيرة مقاس من بيسي

ملابس منقطة من بيسي



تسوقيه الآن من المول.كوم بسعر 246.55 ر.س

أفكار ملابس مقلّمة للأيام الحارة

موضة التقليمات لأيام الصيف الحارة



تضفي موضة الأزياء والملابس المقلمة الحيوية والإشراقة على الإطلالة؛ فهي خلقت لموسم الصيف والأيام الحارة.

وقد اخترنا أجملها:

- بلوزة باللون الأبيض والأحمر بأكمام عارية من بيسي

جمبسوت بالتقليمات من بيسي



تسوقيه الآن من المول.كوم بسعر 132.76 ر.س

- فستان قصير مخطّط باللونين الأزرق والأبيض من كوكا

فستان بالتقليمات من كوكا



تسوقيه الآم من المول.كوم بسعر 575.65 ر.س

أفكار ملابس بأسلوب الطقم الصيفي Summer Suit للأيام الحارة

موضة الطقم الصيفي للأيام الحارة



يعدّ الطقم من الإطلالات الأكثر الأناقة. ولا يزال بإمكانك اعتماده خلال أيام الصيف الحارّة من خلال تنسيق شورت وجاكيت بنفس اللون، تماماً مثل هذا الطقم المكوّن من جاكيت وشورت باللون الوردي وبأزرار بيضاء من أون ذالوكس.

ولإطلالة أكثر أناقة يمكنك إضافة الحزام على الجاكيت.

-طقم مكوّن من جاكيت وشورت باللون الوردي من أون ذالوكس

طقم صيفي من أو ذالوكس

تسوقيه الآن من المول.كوم 381.43 ر.س

أفكار ملابس بأسلوب الطبقات للأيام الحارة

ملابس بأسلوب الطبقات



من أكثر الاتجاهات التي نشهدها لصيف 2019 هي موضة الملابس بأسلوب الطبقات. وإذا كنت ترغبين في اتباعها خلال الأيام الحارّة، اعمدي إلى اختيار ملابس ذات خامات رقيقة ورفيعة شرط أن تكون القطع ذات طول متفاوت؛ مثل القميص الأبيض الكلاسيكي مع كنزة رقيقة مفتوحة فوقه.

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استوحي الملابس بأسلوب الطبقات على غرار هذه الإطلالة من المول. كوم:

-قميص من القطن كبير الحجم باللون الأبيض بأكمام طويلة من تاتش بريفي

إطلالة بالطبقات من تاتش بريفي



تسوقيه الآن من المول بسعر 78.94 ر.س

أفكار ملابس بطبعات الورود للأيام الحارة

ملابس بطبعات الورود للصيف



اختاري للأيام الحارة الملابس بطبعات الورود الرومانسية؛ إذ إنها ستبرز إطلالات غاية في الأنوثة والنعومة.

وقد اخترنا من المول. كوم الإطلالات التالية بطبعات الورود؛ لتستوحي منها:

- بلوزة باللون البيج بطبعه زهور من بيسي

بلوزة مطبعة بالورود من بيسي



تسوقيه الآن من المول.كوم بسعر 141.68 ر.س

- بنطلون نسائي ميدي مطبّع بالورود من ليليس

بنطلون نسائي مطبع بالورود من ليليس



تسوقيه الآن من المول.كوم بسعر1232.14 ر.س

أفكار ملابس باللون الأبيض للأيام الحارة من المول. كوم

الإطلالة الكاملة بالأبيض لصيف 2019



الأبيض من الألوان الهادئة والراقية، كما أنه الأمثل إذا ما تم اعتماده لملابس الصيف. فهو سيضفي انتعاشاً مثالياً.

اخترنا من المول. كوم إطلالات كاملة باللون الأبيض؛ لتختاري منها ما ترغبين سواء الفستان أو الجمبسوت.

- فستان طويل باللون الأبيض مكشوف الاكتاف من كوكا

فستان أبيض من كوكا



تسوقيه الآن من المول.كوم بسعر 766.42 ر.س



- جمبسوت نسائي طويل باللون الأبيض من موندا

جمبسوت أبيض من موندا



تسوقيه الآن من المول.كوم بسعر 469.45 ر.س

نصائح اختيار ملابس الصيف الملائمة

- من أهم النصائح لاختيار ملابس الصيف الملائمة هي التمسّك دائماً بالأقمشة القطنية، حيث أنها تعمل على امتصاص العرق من الجسم وتسمح له بالتبخر. فالقطن هو القماش الأمثل لأيام الصيف الحارة ذلك لأنه يحافظ هلى برودة الجسم.

- يعدّ ارتداء الملابس الفضفاضة من أهم النقاط التي يجب التقيّد بها خلال أيام الصيف الحارة، وبالتالي تجنّب الملابس الضيقة التي تحدّ من الحركة ومن تنشيط الحركة الدموية.

- ننصحك أيضاً باعتماد الألوان الفاتحة خلال الصيف مثل الأبيض والبيج وألوان الباستيل، ذلك لأنها تبقي الجسم بارداً لأنها تعكس معظم أشعة الشمس إلى الغلاف الجوي.