جددي في أطباق المكرونة المعتادة، وحضري قوارب المكرونة باللحم المفروم الشهية، وقدميها مع البطاطس، والمشروبات الباردة، وإليكٍ الطريقة. مكونات قوارب المكرونة باللحم المفروم ½ كجم مكرونة قواقع لحم مفروم جبنة موتزاريلا مكعبات طماطم بصل مفروم ثوم مهروس صلصة طماطم زيت ملح – فلفل أسمر رشة قرفة طريقة عمل قوارب المكرونة باللحم المفروم قومي بسلق المكرونة، بالطريقة التقليدية، وتصفيتها. Advertisements شوحي البصل والثوم في الزيت، ثم ضيفي اللحم المفروم لهما. ضيفي الطماطم، والصلصة، والملح والفلفل، حتى ينضج الخليط تمامًا. في قالب بايركس، ضعي جزر من الصلصلة، وضيفي المكرونة، عقب حشوها بخليط اللحم، ثم ضعي باقي الخليط على الوجه، ومعه الجبن الموتزاريلا. ادخلي القالب للفرن، حتى ينضج. ​

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