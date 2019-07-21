إطلالات رؤى الصبان مؤخرًا عنوانها الأنوثة والاحتشام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 يوليو 2019 07:35 مساءً - رؤى الصبان نالت شهرة كبيرة في الوطن العربي منذ دخولها عالم الأضواء، وذلك بسبب حضورها المحبب على التلفاز، وبسبب ملامحها الطفولية، واطلالاتها الأنيقة ذات الطابع المحتشم والأنيق، وفي مختلف المناسبات الرسمية منها أو الكاجوال، نشاهد رؤى في تنسيقات ناعمة تعتمد فيها بشكل عام موديلات الفساتين الماكسي أو الميدي، أو في تنسيقات التنانير مع القمصان، أو البناطيل مع البلايز، ولاحظنا أنّ اطلالات رؤى الصبان مؤخرًا عنوانها الأنوثة والاحتشام، وقد اخترنا لكِ أبرزها اليوم لتستوحي منها بعض الأفكار لتتألقي بها في مناسباتكِ المقبلة أنتِ أيضاً.



رؤى الصبان في فستان ماكسي باللون الأزرق

رؤى الصبان



اختارت رؤى الصبان اطلالة ناعمة في إحدى المناسبات على المسرح، وكانت عبارة عن فستان ماكسي أنيق باللون الأزرق السماوي الفاتح، تصميمه محتشم ومميز، حيث إنّ أكمامه متوسطة الطول وله على الخصر حزام من المخمل على شكل شريطة، تنورته منسدلة، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون البيج وبعض المجوهرات الناعمة.



اطلالة شرقية باللون الزهري تألقت بها رؤى الصبان

اطلالة شرقية باللون الزهري اعتمدتها رؤى الصبان



درجات الباستيل الناعمة تليق كثيرًا بـ رؤى الصبان، مثل هذه الاطلالة التي جمعت فيها بين النمط الشرقي والنمط الأنثوي الناعم، حيث اختارت فستان ماكسي مستوحًى من القفطان، أكمامه طويلة ومحدد الخصر بحزام مصنوع من ورود بارزة من الترتر، وقد أكملت اللوك بصندل بكعب عالٍ باللون الذهبي المعدني.





فستان أسود ناعم اختارته رؤى الصبان

رؤى الصبان في اطلالة أنيقة بالأسود





اللون الأسود يليق بمعظم النساء، وقد اختارته رؤى الصبان في إحدى اطلالاتها على المسرح على فستان ماكسي بتصميم ناعم، أكمامه طويلة مصنوعة من قماش الشيفون المرهف، مزين من الأسفل بحبات من الترتر البراقة، وله حزام من المخمل على الخصر، وقد أكملت اللوك بمجوهرات ناعمة.



اطلالات رؤى الصبان مؤخرًا عنوانها الأنوثة والاحتشام، شاهدي الصور التي اخترناها لكِ واستوحي بعض الأفكار لتتألقي في مختلف مناسباتكِ المقبلة.