أزياء النيون موضة 2019...هكذا تنسيقها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 يوليو 2019 07:35 مساءً - بات من الواضح جدًّا، أنّ ألوان النيون هي من الأكثر الألوان الرائجة في أزياء عام 2019، وأبرزها لون النيون الفوسفوري الذي حضر في منصات عروض الأزياء كثيرًا مؤخرًا، كما ارتدته النجمات كثيرًا على السجادة الحمراء.

وتُعتبر ألوان النيون من الألوان التي تتطلب بعض الجرأة لارتدائه، كونه يلفت الأنظار كثيرًا، ويحتاج دقة كبيرة في اختيار درجة اللون ونوعية الأقمشة، كي يُظهر الاطلالة بكامل الأناقة والعصرية والحيوية.

ألوان النيون.. أحدث صيحات الأزياء الرجالية



وعلى ذلك يتطلب ارتداء ألوان النيون بعض القواعد الأساسية لتنسيقه بطريقة أنيقة، سنقدمها لكِ كي نساعدكِ في التألق بألوان الصيف الرائجة بشكل لافت.



الخطوة الأولى للتألق بألوان النيون

كنزة بلون النيون مع تنورة باللون الأسود



كما سبق وذكرنا فإنّ ألوان النيون جريئة للغاية من ناحية اللون، ولا تتحمل معها جرأة في التصميم، لذا قد يكفي ارتداء قطعة واحدة منه في مجمل اطلالتِك، مثل التوب أو القميص أو التنورة أو الاكسسوارات. وتفادي ارتداء أكثر من قطعة بهذا اللون، إن كنتِ من المبتدئات أو الخجولات في ارتداء هذا اللون كي تعتادي عليه أولًا، ويمكنكِ بعدها إضافة الملحقات من القطع، ودمجها مع بعضها.



الخطوة الثانية للتألق بألوان النيون

النيون مع الجينز



يجب عليكِ أن تسقي ألوان النيون مع ألوان محايدة تعمل على التخفيف من حدة جرأتها، مثل الأسود والأبيض والبني، أو النيود، ما يمنح اطلالتكِ التوازن والأناقة من دون أن تظهري باطلالة متوهجة أو مبالغة.

وعلى ذلك، يمكنكِ مثلًا ارتداء فستان نيون مع بليزر أسود، أو تنورة نيون مع كنزة باللون الأبيض أو النيود، وقد يبدو قميص النيون أنيقًا جدًّا عند ارتدائه مع بنطلون الجينز أو الأبيض.

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القطعة الكاملة من النيون

فستان بلون النيون



في حال كنتِ من الشابات الجريئات في اطلالاتهنّ، يمكنكِ الخليج 365 أن تختاري ألوان النيون في قطعة متكاملة خاصة في مناسبات الصيف، كارتداء بدلة باللون نفسه، أو فستان بلون واحد من النيون.



لون النيون وقوامكِ

النيون في عروض الأزياء



تُعتبر ألوان النيون من الألوان الفاتحة التي توحي بزيادة الوزن، لذلك إذا كان لديكِ شكل جسم كمثرى، استخدمي ألوان النيون للجزء العلوي، أما اذا كان لكِ أرداف ممتلئة، فالتوب النيون يعمل على تحقيق التوازن فى شكل جسمِك، وإن كنتِ تتمتعين بشكل مثالي للجسم مع منحنيات مناسبة، فيمكنكِ ارتداء النيون في المنطقة التي ترغبين بها.



اكسسوارات النيون

اكسسورات بألوان النيون



إن كنتِ من الشابات اللواتي يعتمدن الألوان الهادئة ولا يتجرأن على الأطلالات الكاملة من النيون، يمكنكِ الخليج 365، الاكتفاء ببعض الاكسسوارات النيون، كالحزام أو الحقيبة.

صيحة جريئة وقعت في غرامها النجمات